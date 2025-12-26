  • Megjelenítés
Itt a nagy fordulat az időjárásban: kemény mínuszokkal búcsúzik az év
Itt a nagy fordulat az időjárásban: kemény mínuszokkal búcsúzik az év

Portfolio
Karácsony második napjától egészen az év végéig tartósan derűs időjárás alakulhat ki, ugyanakkor éjszaka és hajnalban kemény mínuszokra készülhetünk.

Hazánkban és környékünkön is vannak olyan helyek, ahol a napos órák száma decemberben a mai napig nem érte el az 1-et!

– írja a The Weather on Maps.

A Kárpát-medence légköre az elmúlt hetekben alig mozdult, egy hidegpárna telepedett rá az országra, amely csak kis időre szakadozott fel néhány helyen.

Most azonban változás áll be: az áramlás határozott északira fordulásával a teljes légoszlop megmozdul felettünk, átkeveredik – és ami a legfontosabb: az alsó szinteken jelentősen ki is szárad. Ettől remélhetjük az országos szinten is világosabb, naposabb időt. A jobb hangulat egészen az év végéig kitarthat

Bűnösnek mondták ki a volt kormányfőt a több milliárd dolláros korrupciós ügyben

Mi köze a Golf-áramlatnak egy ország nemzetbiztonságához? – A homokba dugják a fejüket a döntéshozók

Letarolta Magyarországot a kínai óriás – De olyan változás jön, amit minden temuzó megérezhet

A HungaroMet előrejelzése szerint

karácsony másnapján az ország legnagyobb részén napsütésre lehet számítani,

csak a délnyugati határ mentén, illetve délutántól az ukrán határ mentén lehetnek felhősebb körzetek.

Szombat hajnalra foltokba köd-, illetve rétegfelhőzet képződhet, amely kisebb körzetekben megmaradhat, de az ország túlnyomó részén napos idő várható.

Vasárnap reggel száraz hidegfront érkezhet, amely egyes területeken hózáport is okozhat, de a hét utolsó napján is zömmel napos idő várható. Az északira, északnyugatira forduló szelet nagy területen erős lökések kísérhetik.

A légmozgás csak hétfő hajnalra mérséklődhet.

Szombat és hétfő hajnalban kifejezetten hideg idő várható: szombaton akár mínusz 10 fokra vagy az alá is lecsökkenhet a hőmérséklet.

Vasárnap hajnalban a szél miatt magasabban alakul a hőmérséklet. Napközben azonban a legtöbb helyen 0 fok fölé emelkedik a hőmérő higanyszála.

A jelenlegi várakozások szerint a leghidegebb éppen szilveszter éjszakáján lehet: január 1-jére virradóra mínusz 2 és mínusz 12 Celsius-fok között alakulhat a hőmérséklet.

Az időjárás egészen Újévig döntően napos és száraz marad, január első hétvégéjén fordul majd valószínűleg csapadékosabbra.

