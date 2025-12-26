  • Megjelenítés
Két éve nem esett ekkorát Japán ipara
Két éve nem esett ekkorát Japán ipara

MTI
Japán ipari termelése 2,6 százalékkal csökkent novemberben októberhez képest, ami a legnagyobb havi szintű visszaesés 2024 januárja óta - áll a gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztérium pénteki jelentésében.

Az elemzői

várakozások átlagában mérsékeltebb, 2 százalékos csökkenést szerepelt

novemberre az októberi 1,5 százalékos növekedés után.

Éves szinten az ipari termelés 2,1 százalékkal csökken a múlt hónapban, miután októberben még 1,6 százalékos növekedést mértek.

Ugyancsak pénteken ismertették, hogy a kiskereskedelmi forgalom havi szinten 0,6 százalékkal, éves összevetésben pedig 1 százalékkal nőtt novemberben, miután októberben a havi növekedés 1,6 százalék, az éves pedig 1,7 százalék volt.

Japánban októberhez hasonlóan novemberben is 2,6 százalék volt a munkanélküliség, és az elemzők is erre számítottak. A munkanélküliek száma 40 ezerrel 1,81 millióra csökkent, míg a foglalkoztatottak száma 500 ezerrel rekordnak számító, 68,51 millióra emelkedett.

Japánban 100 álláskeresőre 118 üres álláshely jutott

novemberben, ugyanúgy, mint októberben.

