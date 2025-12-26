Mi köze a Golf-áramlatnak egy ország nemzetbiztonságához? – A homokba dugják a fejüket a döntéshozók

Green Transition & ESG 2026 2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Portfolio Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken.

Annak ellenére, hogy az éghajlati fordulópontokkal kapcsolatos magas kockázatok megértése jelentősen javult, a kifejezetten a fordulópontok bekövetkezésére vonatozó rizikócsökkentést célzó globális politikák gyakorlatilag nem léteznek. Mivel hagyományosan a döntéshozók körében alacsony valószínűségűnek minősítik azokat, ezért az éghajlati rendszer fordulópontjait gyakran félreértelmezik: a gazdasági és politikai vezetők megközelítése az, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy nem következnek be, és ezért kihagyják őket az éghajlatpolitikai döntéshozatalból. A jelenlegi tudományos bizonyítékok azonban egyértelműen alátámasztják a példátlan, sürgős és ambiciózus éghajlatpolitikai fellépést az éghajlati rendszer fordulópontjai kockázatainak kezelése érdekében.

Ahogyan azt a klímatudósok egy része már korábban is hangsúlyozta, a jelenlegi politikai irányvonalak mellett több fordulópont is átléphető. Valójában egyre inkább elfogadottá válik, hogy egyes fordulópontok alacsonyabb küszöbértékeknél, és így sokkal hamarabb átléphetők, mint korábban gondolták, ami már ebben a században is potenciálisan pusztító következményekkel járhat. Az éghajlati fordulópontok tehát nem egyszerűen a jövő problémái. Ez még sürgetőbbé teszi az éghajlati fordulópontok figyelembevételét a globális gazdasági költségbecslésekben és az éghajlatváltozás gazdasági elemzéseiben.

A fordulópontok kockázatát és különösen a több egymással kölcsönhatásban lévő fordulópont kockázatát figyelembe vevő elemzések azt mutatják, hogy a késleltetett fellépés költségei sokkal magasabbak, mint azt korábban becsülték. A klímaváltozás fizikai tudományának reálisabb előrejelzéseinek beépítése a gazdasági modellekbe a jelenlegi gyakorlatnál sokkal szigorúbb optimális politikai pályát eredményez, amely a felmelegedést jóval 2 °C alatt tartja, és a kibocsátások 21. század elején történő tetőzését követeli meg, amiről már most tudjuk, hogy nem következett be.

A szén-dioxid-kibocsátás társadalmi költségeinek legújabb becsléseit a politikai döntéshozóknak figyelembe kellene venniük, és azoknak alapul kell szolgálniuk az éghajlatváltozási nemzetközi keretrendszerben nemzetileg meghatározott hozzájárulások (NDC-k), azaz a kibocsátáscsökkentések felülvizsgálatához.

A klímapolitikai teendők nyomon követése

Az éghajlati kockázatok fokozódásának lehetünk szemtanúi. 2025-ben a rekord meleghullámok, árvizek, aszályok és tűzvészek rávilágítottak a társadalmak és gazdaságok növekvő sebezhetőségére. Egyre nyilvánvalóbbá válnak azok a jelek, hogy az ökoszisztémák gyorsan közelednek a kritikus éghajlati fordulópontokhoz, ideértve az óceáni áramlások változásait és a tengeri jég csökkenését.

Mindeközben az éghajlati katasztrófák (pl. árvizek, tűzvészek, hőhullámok) máris egyre nagyobb társadalmi és gazdasági költségeket okoznak,

2024-ben világszerte több mint 328 milliárd dolláros kárt és 16 000 halálesetet regisztráltak.

Ezek a fejlemények aláhúzzák az alkalmazkodás sürgős szükségességét, különösen a sebezhetőbb országokban, de az ambiciózus és hatékony mérséklési intézkedések fontosságát is.

A globális üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása 2023-ban rekordmagas, 55 gigatonna szén-dioxid-egyenértéket ért el, ami azt jelenti, hogy a világ nem tartja a 1,5 °C-os és 2 °C-os feletti hőmérséklet emelkedés elkerülésére vonatkozó célokat. Bár némi előrelépés történt, és a párizsi klímamegállapodás ebben döntő szerepet játszott, a jelenlegi kötelezettségvállalások továbbra is elégtelenek, és a végrehajtás terén továbbra is hiányosságok tapasztalhatók.

Az OECD által november elején közzétett, 52 tagország és partnerország klímapolitikai intézkedéseit elemző jelentése alapján a jelenlegi nemzetileg meghatározott hozzájárulások (NDC-k 2030) nem állnak összhangban a 2050-es célokkal, és a nemzeti nettó nulla emissziós kötelezettségvállalások által jelenleg lefedett globális kibocsátásoknak csak 17,7%-a szerepel jogilag kötelező érvényű jogszabályokban. Az OECD éghajlatpolitikai intézkedések és politikák mérési keretrendszere (CAPMF) azt mutatja, hogy a globális éghajlatpolitikai intézkedések 2024-ben mindössze 1%-kal bővültek, folytatva a 2021 óta tartó lassulást. Ez már nem magyarázható a COVID-19-járvánnyal vagy az azt követő gazdasági válsággal: ez a hatékony politikai válaszok végrehajtásának egyértelmű lendületvesztését tükrözi.

Míg előrelépés történt a kibocsátáskereskedelmi rendszerek, a közlekedéssel kapcsolatos politikák (pl. a belsőégésű motorok fokozatos kivezetése) és a szén-dioxid-semlegességi célok terén, más piaci alapú eszközök a globális kibocsátás kevesebb mint felét fedik le.

Az leszögezhető, hogy a klímaváltozásra adott globális válasz továbbra is elégtelen. Hatékonyabb politikákra, gyorsabb végrehajtásra és jogilag kötelező érvényű intézkedésekre van sürgősen szükség az ambíciók és a teljesítés közötti szakadék áthidalásához.

A tétlenség költségei növekednek, egyre nagyobb gazdasági veszteségekkel, társadalmi egyenlőtlenségekkel és katasztrófaszerű környezeti károkkal járnak.

A közigazgatás reformja, a zöld átmenet kormányzása

Egy sor kormányzati reformra lesz szükség ahhoz, hogy az éghajlatváltozás átfogó és sürgető jellege miatt a kormányok potenciálisan készek legyenek nehéz kompromisszumokról dönteni az éghajlati célok és más, például a biológiai sokféleség védelme, a gazdasági növekedés biztosítása és a társadalmi egyenlőtlenségek kezelése között. A nettó nulla szén-dioxid-kibocsátási cél elérése csak hosszú távú stratégiai tervezés mentén ciklusokon átívelően érhető el.

Noha a legtöbb ország nettó nulla kibocsátási célokat tűzött ki, csak 27 ország és az EU, amelyek a globális ÜHG-kibocsátás 16%-át képviselik, kodifikálták ezeket a nemzeti jogba, és közös fellépésük egyáltalán nem elegendő az 1,5 °C-os cél eléréséhez.

A zöld átmenet kormányzásával foglalkozó OECD-dokumentum egy keretrendszert határozott meg abból a célból, hogy segítse az országokat abban, hogy intézményi, politikai és szabályozási intézkedéseikkel tartós lépéseket tegyenek a klímaváltozás ellen. A zöld átállás átalakító jellege új és továbbfejlesztett kormányzási formákat igényel, hogy a különböző felelős szervek kormányzati szinten kötelezően együttműködhessenek olyan politikák kidolgozásában, amelyek egész szektorokban és ellátási láncokban csökkentik a kibocsátást. Mindez akkor sikerülhet, ha a billenőpontok elkerülésére irányuló intézkedések nem járnak a gazdaság növekedésének a gátjává. A kormányok a társadalmaikban és gazdaságaikban zajló éghajlati átállást is irányíthatják azzal, hogy kihasználják a kormányzat méretét és vásárlóerejét, az állami beruházások és a közigazgatási gyakorlatok zöldebbé tétele érdekében, és új, zöld piacok ösztönzéséhez.

A kormányoknak is fontos szerepük van abban, hogy motiválják a polgárokat az átmenetben való részvételre és az új életmódhoz való alkalmazkodásra. A demokrácia megerősítése című OECD-kezdeményezés hangsúlyozza a demokratikus kormányzás jövője és a környezetvédelmi intézkedések közötti kritikus kapcsolatokat, kiemelve azt az elvárást, hogy a kormányok vegyék komolyan a komplex, egymással összefüggő és hosszú távú környezeti problémákat, beleértve a kollektív jó érdekében szükséges bonyolult kompromisszumokat is.

A gyorsított klímapolitikai intézkedések gazdasági indokai

Egyre világosabb, hogy a tiszta energiába és az energiahatékonyságba történő befektetés növeli a termelékenységet és az innovációt, kiegyensúlyozva a politikai korlátozásoknak az árakra és a fogyasztásra gyakorolt gazdasági hatását. A modellezés szerint a szén-dioxid-bevételek újrabefektetése tovább növelheti a GDP-t, és egyben biztosítja a méltányos átállást és a közvélemény szükséges támogatását. Az ún. megerősített NDC-k forgatókönyve szerint a globális GDP 2040-re 60%-kal nőhet 2022-hez képest. A megerősített NDC-k forgatókönyve esetén minden régió részesülhet a robusztus gazdasági növekedésből, bár különböző ütemben.

A politikai bizonytalanság azonban gyengíti a beruházásokat és lassítja a növekedést. A nem koherens politikák késleltethetik a magánberuházásokat és már 2030-ra 0,75%-kal csökkenthetik a GDP-t. Az OECD szerint egyre inkább jól koordinált éghajlati, fiskális és monetáris politikákra van szükség a növekedés elérése, a rövid távú inflációs hatások korlátozása és a magánszektor beruházásainak mobilizálása érdekében, hiszen itt nemcsak a gazdaság rugalmas átállításáról van szó, hanem közvetlenül a társadalmak biztonságáról is.

A klímapolitikai ambíciók gazdasági indokai hosszú távon még erősebbek, különösen, ha figyelembe vesszük az elkerült klímakárok tényezőjét. Sőt, a tényleges előnyök még nagyobbak lehetnek, mivel a bizonytalan jelenlegi becslések nem veszik teljes mértékben figyelembe a fordulópontok átlépésének megnövekedett valószínűségéből adódó gazdasági és társadalmi károkat, mint amit a jégtakarók olvadása vagy az óceán áramlási mintáinak megfordulása okozhat.

Az EU saját kutatási részlege által készített önkritikus elemzés szerint az EU éghajlati alkalmazkodásra és katasztrófakockázat-kezelésre vonatkozó szakpolitikai keretének hiányossága, hogy nem veszi figyelembe a komplex veszélyeket és a láncreakciószerű hatásokat, hiányosak az adatok az alkalmazkodás előrehaladásának nyomon követésére és mérésére, valamint az éghajlati alkalmazkodás általános bevezetéséhez rendelkezésre álló pénzügyi források korlátozottak. Az uniós szakpolitikai keret emellett nem veszi kifejezetten figyelembe a földi rendszer billenőpontjait annak ellenére sem, hogy azok jelentős kockázatokat jelentenek. Olyannyira, hogy például

Izland az elmúlt hetekben nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette az egyik potenciális billenőpontot, a Golf-áramlat lehetséges leállását.

Ugyanakkor az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) hatodik értékelő jelentése (AR6) hangsúlyozza a fordulópontok kezelésére irányuló intézkedések sürgősségét, amelyet a közelgő hetedik értékelő jelentés egy külön fejezete is várhatóan tükrözni fog. A globális klímakutatási program (WCRP) is azon dolgozik, hogy minél mélyebb ismereteket gyűjtsön az éghajlatról és az emberiség éghajlatra gyakorolt hatásáról, beleértve a fordulópontokat is.

Az elmúlt 20 évben a klímagazdaságtan körülbelül 50 tanulmányt készített a klímarendszerben bekövetkező fordulópontok gazdasági hatásairól olyan magas szintű makrogazdasági jellemzőkre, mint a GDP és a gazdasági növekedés egyéb mutatói. Ebből az 50 tanulmányból a Joint Research Centre elemzése szerint nagyjából 20 értékelhető úgy, hogy a billenőpontok alapjául szolgáló fizikai folyamatokat használja. A közelmúltban a gazdasági fordulópontok elemzésére szolgáló modell (META) lehetővé tette, hogy ezeket a tanulmányokat összefogják, és kvantitatív képet lehessen kapni arról, hogy a billenőpontok mennyivel növelhetik az éghajlatváltozás által okozott általános gazdasági károkat, valamint az éghajlati kockázatot és a nemzeti éghajlati károkat.

Ugyanakkor a pénzügyi döntéshozók még mindig csak korlátozott mértékben ismerik el a billenőelemek és -pontok megalapozottságát, és gyakori tévhit, hogy annak következményei időben nagyon távoliak, beárazottak és diverzifikálhatók, azaz szerintük könnyen kezelhetők. A valóságban azonban a billenőpontok hatásai már a következő évtizedben érezhetőek lehetnek, és ezért a kockázatok minimalizálása érdekében elengedhetetlen lenne a gazdaság dekarbonizálásának komolyan vétele; nem csak tárgyalni, konferenciázni kellene, hiszen nagyon valószínű a kapcsolat a billenőpontok és az üvegházhatású gázok kibocsátása között.

Ugyanakkor belátható az is, hogy a billenőpontok pénzügyi kockázati modellekbe való beépítése nem könnyű feladat, mivel hiányzik a potenciális fizikai hatások gazdaságot közvetlenül érintő vonatkozásainak átfogó feltérképezése. Olyan makropénzügyi modellekre lenne szükség, amelyek képesek beépíteni a billenőpontok nemlineáris és visszafordíthatatlan jellemzőit.

Pozitív billenőpontok: remény a reménytelenségben

A fordulópontok (amikor egy küszöböt átlépő kis változás önmagától egy új rendszerállapotba kerül) leginkább a természeti világban bekövetkező rendszerszintű változásokkal – például a jégtakarók vagy a korallzátonyok összeomlásával – társulnak, amelyeknek lehetséges visszacsatolásai az éghajlati és az ökológiai stabilitást is tovább rombolja. A társadalmi-gazdasági rendszerekben is találhatók fordulópont-dinamikus változások, amelyek akár pozitív, de negatív eredményekhez is vezethetnek.

A globális felmelegedés 1,5 °C-ra történő korlátozásához szükséges átmenet mértéke és sebessége azt jelenti, hogy a pozitív fordulópontok (felmelegedést mérséklő) előidézése döntő szerepet játszhat az üvegházhatású gázok kibocsátásának gyorsított csökkentésében. A nap- és szélenergia, az akkumulátoros tárolás és az elektromos járművek elterjedésének legújabb áttörései a vezető piacokon arra utalnak, hogy akár megfelelő ütemben és mértékben lehetséges egy pozitív fordulópontot előidéző változás.

Teljesen világos, hogy míg a társadalmi-technikai átmenettel foglalkozó kutatások rávilágítottak a gyors és nemlineáris rendszerváltozás lehetőségére, a tudósok csak a közelmúltban kezdtek el átfogó kereteket kiépíteni a fenntartható fejlődés és az éghajlatváltozás mérséklése szempontjából a fordulópontok elősegítő feltételeinek és kiváltó okainak empirikus értékelésére: ezek akár lehetnek viszonylag kis változások (perturbációk) által közvetített hatások (pl. a tiszta technológiák árcsökkenése, a társadalmi normák változása), amelyek aztán a dominóhatással, kaszkád jelleggel nagy rendszerszintű változásokat okozhatnak. Ebben pozitív szerepet játszhat a megfelelően megválasztott és jól kommunikált szakpolitikai cél- és eszközrendszer.

Egy jól irányzott szakpolitikai eszköz, kellő, de nem eltúlzott támogatással megtámasztva – tipikus nyer-nyer helyzet – elindíthat egy pozitív visszacsatolást, amely technológiai (és társadalmi) pozitív billenőpontot eredményezhet, csökkentve az éghajlatváltozás nyomán létrejövő katasztrófákat is előidéző billenőpontokat

Az OECD politikai döntéshozók számára készült tanulmánya feltárja, hogy a döntéshozók miképpen tudják a pozitív fordulópontok koncepcióját operatív, gyakorlati szintre helyezni, figyelembe véve a fordulópontok kaszkád jellegű viselkedését (amikor egy rendszerben a fordulópont átlépése segít más rendszereket is a fordulópont küszöbértékén túlra tolni). Ilyenek:

A nap- és szélenergiából előállított villamos energia átlagos költsége már több piacon is alacsonyabb, mint a szén és a földgáz esetében. A telepítések gyorsan növekszenek, a nap- és szélenergia 2023-ban a globális villamosenergia-kapacitás bővítésének több mint 80%-át tette ki. A telepített napenergia-kapacitás minden megduplázódásával az árak 20%-kal csökkentek.

A telepítések gyorsan növekszenek, a nap- és szélenergia 2023-ban a globális villamosenergia-kapacitás bővítésének több mint 80%-át tette ki. A telepített napenergia-kapacitás minden megduplázódásával az árak 20%-kal csökkentek. Az elektromos autók aránya az új autók globális értékesítésében a 2020-as 4%-ról 2023-ra 18%-ra nőtt. Hasonló gyors elterjedési minták figyelhetők meg a két- és háromkerekű járművek esetében is, különösen a sűrűn urbanizált területeken és megavárosokban, például Kínában és Indiában.

Hasonló gyors elterjedési minták figyelhetők meg a két- és háromkerekű járművek esetében is, különösen a sűrűn urbanizált területeken és megavárosokban, például Kínában és Indiában. Az akkumulátorok energiasűrűsége exponenciálisan javult, miközben a költségek gyorsan csökkentek (pl. a 2000-es mintegy 2500 dollár/kWh-ról a mai 100 dollár alatti szintre. A globális akkumulátor-gyártási kapacitás exponenciális pályán halad, a 2010-es 100 GWh/év mértéket el nem érő szintről 2023-ra 3200 GWh/évre nőtt.

E fenti három rendszer közötti összefüggések szintén egy billenő kaszkád kialakulásának lehetőségét mutatják, mivel az akkumulátortechnológia fejlődése visszacsatolódik a megújuló energiaforrások elterjedésébe a jobb energiatárolás révén, ami viszont lehetővé teszi a közlekedés további elektrifikációját és az akkumulátorok fejlesztését. A pozitív fordulópontot mutató rendszerek további példái:

Tiszta hidrogén (mint új tiszta, karbonmentes üzemanyag) amelynek költségei 2030-ra 66%-kal csökkenhetnek (a piaci bevezetéstől, az olcsóbb elektrolizátoroktól és az olcsóbb megújulóenergia-költségektől függően). Az elektrolizátorok modulárisak és kellően szabványosítottak, ezért komoly esélyt jelentenek egy potenciális fordulópont elérésére.

Az élelmiszeripari rendszerek is alkalmasak lehetnek a pozitív fordulópont elérésére, mind a kínálati, mind a keresleti oldalon, akár az alternatív fehérjék fejlesztése, illetve az étrendi változások területén. Ez utóbbi különösen rámutat a "társadalmi fertőzés" és a normák terjedésének potenciáljára, amely hatalmas viselkedésbeli változásokat indíthat el, amelyek más rendszerekben, így például a közlekedésben, háztartási energiafelhasználásban is szükségesek lesznek.

A pozitív billenőpontokat támogató politikák és a különböző technológiák és piacok átmeneti helyzete (Forrás: Global Tipping Points)

A nettó nulla kibocsátású globális gazdaságra való átállás az emberiség történetében valaha tervezetten megkísérelt legnagyobb strukturális társadalmi-gazdasági változás, amelynek jelentős fennakadások nélküli megvalósítása nem valószínű, ugyanakkor, ha nem próbáljuk meg, akkor a kezeletlen éghajlatváltozás pusztító következménnyel fog járni. A gazdasági modellezés kapcsán erősen felvetődik az a javaslat, hogy a jövőbeni gazdasági veszteségszámításokat a közgazdászoknak szoros együttműködésben kellene kidolgozniuk a klímatudósokkal, mert egyelőre olyanok a modellek, mintha a két szakma nem értené egymást, ezért hozzáértő közvetítőkre lesz szükség.

Egész egyszerűen a mainstream gazdasági modellezés – talán érthetően – nem foglalkozik a katasztrófajellegű hirtelen változásokkal (ilyen egy világháború vagy világjárvány, és ilyen következményei lehetnek a klímabillenőpontoknak is), mert ezek a normálistól nagyon eltérő ügymenetet eredményeznek.

A billenőpontok társadalmi kommunikációja

A kutatók várakozásaival ellentétben az eddigi vizsgálatok arra utalnak, hogy a klímaváltozás fordulópontjainak koncepciója, különösen a nemlineáris változás jellemzője, nem kelt nagyobb aggodalmat, mint az általánosabb klímaváltozás. Talán még a Golf-áram lassulása, majd esetleges leállása is csak Izlandon verte ki a biztosítékot. A fordulópontokkal kapcsolatos információkra adott magasabb kockázati percepciók általában az egalitárius értékeket valló kulturális csoportokra és az éghajlatváltozással kapcsolatos politikaalkotásban aktívan részt vevő emberekre korlátozódnak. De ez nem a közvélemény közönye, hanem a jelenség és annak következményeinek általános meg nem értése. Ugyanakkor az is tény, hogy nincs könnyű dolga a médiának a komplex rendszerek dinamikájával kapcsolatos ismeretek egyszerű, érthető és egyben népszerű bemutatásával.

A kockázatok észlelése cselekvésre ösztönöz, azonban a túlzott félelem vagy szorongás éppen ellenkező hatást válthat ki, és megbéníthatja a cselekvést. Éppen ezért is a fordulópontokról való kommunikáció során gondos egyensúlyt kell teremteni a kockázatok és a lehetséges hatások pontos elemzése, valamint a lehetséges megoldások és cselekvőképesség közvetítése között. Ezen túlmenően ugyanazt az üzenetet a hírfogyasztó közönség különböző rétegei nagyon eltérően fogadják, életkortól, szakmától és akár ideológiától függően. A tapasztalat szerint túlzott félelem és/vagy a kérdés kerülése egyaránt tétlenséghez vezethet, vagy ami még rosszabb, polarizációhoz, valamint a társadalmi és politikai megosztottság súlyosbodásához, ami akár akadályozhatja a további lépéseket is. Ezen túlmenően a lehetséges hatások túlzott hangsúlyozása és/vagy a „már túl késő” téves elképzelés is veszélyes lehet.

Az aggodalmak kezelése és a lehetséges bénító hatásuk elkerülése speciális kommunikációs, oktatási módszereket igényel. A fordulópontok elkerülésére irányuló intézkedések széles körű és kézzelfogható járulékos előnyeinek hangsúlyozása, egyértelmű megoldások megmutatása, valamint az egyéni és a közös felelősség érzésének kialakítása segíthet enyhíteni a félelmet és ösztönözhet érdemi cselekvésre.

A billenőpontok világgazdasági hatásai

A stabil természeti ökoszisztémák (amelyek biztosítják a természeti erőforrásokat, szabályozzák az éghajlatot és ellenálló képességet nyújtanak a katasztrófákkal szemben) képezik minden gazdasági tevékenység alapját. Az emberi tevékenységek (például földhasználat, szennyezés, éghajlatváltozás) növelik a szárazföldi „ökoszisztéma-fordulópontok” bekövetkezésének kockázatát. Ezek olyan nagyméretű, nemlineáris, öngerjesztő és visszafordíthatatlan változások az ökoszisztéma állapotában, amelyek gyorsan bekövetkezhetnek, és végig fut hatásuk a társadalmi-gazdasági rendszereken.

A bekövetkezett fordulópontok súlyos gazdasági következményekkel járnak, beleértve az élelmiszer- és energiabiztonság csökkenését, vagyoni károkat (infrastruktúrában, a termőföldeken) és az egészségügyi kockázatokat. Hatásaik globálisak, és visszacsatolva felerősítik az éghajlatváltozást, kiemelt kockázatot jelentenek a pénzügyi stabilitásra, ezért a központi bankoknak és pénzügyi felügyeleteknek is foglalkozniuk kell velük. Ezek azok a helyzetek, amelyek csakis „vészhelyzeti” modellezéssel közelíthetők meg, amelyek nem a profit vagy a GDP maximalizálására, hanem a veszteség minimalizálására koncentrálnak. Ebben a tekintetben ennek inkább állami feladatnak kellene lennie. Bízunk a józan észben és abban, hogy a pozitív billenőpontokra vonatkozó szakpolitikák egyre népszerűbbek és egyre gazdaságosabbak lesznek.

