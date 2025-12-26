Mikor előzi meg Kína gazdasága Amerikáét? - 15 évvel eltolták a várható időpontot

Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-üzleti elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) minden év végén összeállítja 15 évre szóló prognózisát a világ gazdaságainak sorrendjéről a dollárban, folyó áron számolt nominális hazai össztermék (GDP) alapján.
Pénteken ismertetett, 190 országot rangsoroló új elemzésükben (CEBR World Economic League Table, WELT 2026) a ház szakértői közölték: várakozásuk szerint a világgazdasági szinten megtermelt GDP-érték az idén eléri a 117 ezer milliárd dollárt, és a 15 éves előrejelzési távlat végéig, 2040-ig 227 ezer milliárd dollárra emelkedik.
A CEBR londoni elemzői több korábbi WELT-előrejelzésben még azt valószínűsítették, hogy Kína a 2030-as évtized végére a világ legnagyobb gazdasága lesz, a második helyre szorítva vissza az Egyesült Államokat.
A pénteken bemutatott idei prognózis szerint azonban a legutóbbi növekedési előrejelzések azt valószínűsítik, hogy
Kína csak a jelenlegi előrejelzési távlat vége után, 2045-re előzi meg a legnagyobb gazdaságok rangsorának élén az Egyesült Államokat.
A WELT 2026-ot összeállító elemzők ennek okai között kiemelik, hogy a kínai ingatlanpiaci stresszhelyzet továbbra is nyomást gyakorol a gazdaság egészére, és ehhez lanyha hazai fogyasztási kilátások társulnak.
Ebben a környezetben a CEBR közgazdászai azzal számolnak, hogy jóllehet a kínai gazdaság növekedése rövid távon erőteljes marad, valószínűtlen azonban, hogy Kína visszanyeri a világgazdasági növekedés domináns hajtóerejeként korábban betöltött szerepét.
A ház modellszámításai szerint a kínai hazai össztermék átlagos éves növekedési üteme a 2026-2030 közötti időszakban 4,1 százalékra, a 2031-2040 közötti időszakban 3,8 százalékra lassul, vagyis jelentősen elmarad a 2015-2019 között elért 6,7 százalékos éves növekedési átlagtól.
A WELT 2026 összeállításhoz alkalmazott alapeseti előrejelzési forgatókönyv szerint Kína hazai össztermékének nominálértéke 2040-ig az idei évre várt 19 434 milliárd dollárról 44 877 milliárd dollárra, az amerikai nominális GDP-érték a 2025-re valószínűsített 30 551 milliárd dollárról 52 852 milliárd dollárra emelkedik.
A WELT 2026 prognózis szerint India is egyértelműen globális gazdasági erőcentrummá kezd válni. A CEBR pénteken bemutatott távlati előrejelzése szerint az indiai hazai össztermék 2028-ban átlépi az 5 ezer milliárd dollárt - ezzel megelőzi Németországot -, 2036-ban eléri a tízezer milliárd dollárt, és az évszázad végére, vagyis 2100-ig India lesz a világ legnagyobb gazdasága.
