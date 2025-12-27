Váratlan bejelentés: Navracsics Tibor készül valamire

"Ősszel a kormány a különböző önkormányzati szövetségek kérései és javaslatai alapján úgy döntött, hogy mandátumot ad nekem: kezdjem meg a tárgyalásokat egy középtávon végrehajtandó, az önkormányzati rendszert érintő finomításról" – kezdte bejelentését Navracsics Tibor.

A miniszter azt is elárulta: jelen pillanatban folyik az előkészület, január elején pedig megkezdődik a konzultációsorozatot, ahogyan azt történt a Versenyképes Járások Program esetében vagy az Önazonosság-védelmi törvény koncepciójánál is.

Most az önkormányzati szövetségekkel kezdjük a konzultációkat és aztán pedig ismét polgármesterek, helyi képviselők, vármegyei közgyűlési elnökök és vármegyei képviselő-testületi tagokkal fogunk konzultálni

– fogalmazott Navracsics.

A miniszter szerint a cél az, hogy valamikor a választások után egy olyan átfogó önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomag kerüljön az asztalra, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek, "mind pedig mindenkinek" elnyeri a tetszését.

