Karambol volt az M1-esen, több kilométeres a dugó
Karambol volt az M1-esen, több kilométeres a dugó

MTI
Három személyautó összeütközött az M1-es autópályán Bicske és Herceghalom között a főváros irányában - közölte az Útinform vasárnap.

Azt írták, a 30-as kilométernél az átterelt sávot lezárták, a torlódás 4 kilométeres.

Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között a külső sáv használatát javasolják - tették hozzá.

