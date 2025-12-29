A Cook-szigetek járműveibe is Mol motorolaj kerül - Így jut el Almásfüzitőről öt kontinensre a magyar kenőanyag

A Mol kenőanyaggyártó leányvállalata, a Mol-Lub Kft. tevékenysége ma már jóval túlmutat a hagyományos gyártói működésen. Közel 120 éves szakmai tapasztalatára, saját fejlesztési kapacitására, széleskörű szolgáltatásportfoliójára építve a vállalat a kenéstechnikai megoldások teljes spektrumát kínálja – a klasszikus motorolajoktól az ipari kenőanyagokon át egészen a komplex, szolgáltatásalapú együttműködésekig. Az almásfüzitői vállalat mára globális szereplővé vált: a Mol kenőanyagai és speciális adalékai öt kontinensen, közel 60 országban vannak jelen, a brazíliai ipari üzemektől, a dél-afrikai bányagépeken át egészen a Cook-szigetek járműparkjáig.

Amerikai gyökerek

A Mol-Lub története 1907-ig nyúlik vissza, amikor Almásfüzitőn megkezdte működését a Vacuum Oil Company – egy New York-i alapítású olajvállalat, ma ExxonMobil-ként ismert – kenőanyaggyára. A cég már az első évtizedekben meghatározó szereplővé vált a hazai iparban: a két világháború között a magyar kenőanyagok a közlekedés, a bányászat, a vasút és a gépipar területén is széles körben elterjedtek.

Vacuum Oil Company R.T. almásfüzítői gyára, forrás: Mol Automobil - Motorsport 1927. május 28. szám, forrás: Elektronikus Periodika Adatbázis Archívum

A második világháborút követő újjáépítés és az integrált olajipari rendszer kialakítása stabil alapokra helyezte a termelést.

A rendszerváltás után, a Mol Rt. megalakulásával önálló kenőanyag-stratégia, fejlesztőlaborok és modern minőségirányítási rendszer jött létre. Azóta a folyamatos termékfejlesztés, a gépgyártói jóváhagyások bővítése és a környezetvédelmi elvárásoknak való megfelelés határozza meg a portfólió fejlődését.

Jelentős üzleti komplexitás

Ma a Mol-Lub a közép-kelet-európai régió egyik legmeghatározóbb kenőanyagipari szereplője, Magyarországon és Szlovákiában piacvezető. Éves szinten nagyságrendileg 60 milliárd forintos árbevétellel és közel 7 milliárd forintos EBITDA-val járul hozzá a Mol csoport eredményéhez.

A vállalat több mint 3000 ügyféllel áll kapcsolatban. Az elsődleges fókusz a közép-kelet európai régió, ahol a Mol csoport a leányvállalatai is jelen vannak. Összességében termékei a világ közel 60 országban érhetők el. A gyártás és a fejlesztés központja Almásfüzitőn van, innen látják el a regionális és tengerentúli piacokat. A működést nyolc értékesítési iroda, kilenc logisztikai központ, hat leányvállalati divízió és több, mint száz disztribútor támogatja.

A portfólió közel 800 terméket foglal magában, mintegy 1800 különböző kiszerelésben. Ez a volumen és sokszínűség jelentős üzleti komplexitást jelent – különösen egy olyan iparágban, ahol egyes országokban több mint száz márkával kell versenyezni.

Sokszínű, nemzetközilegiselismert portfólió

Az almásfüzitői üzem éves szinten mintegy 70.000 tonna kenőanyagot és 2.500 tonna kenőzsírt állít elő, emellett közel 5 ezer tonnás adalékgyártó kapacitással is rendelkezik.

A Mol-Lub széles termékportfóliója gyakorlatilag minden közlekedési és ipari kenési igényre megoldást kínál:

a személygépkocsik és motorkerékpárok kenőanyagaitól a haszongépjárművek, mezőgazdasági gépek és ipari berendezések speciális alkalmazásaiig. A portfólió megfelel, illetve számos esetben túl is szárnyalja a legkorszerűbb nemzetközi előírásokat, minőségét pedig több mint 300 OEM jóváhagyás – köztük több mint 100 ipari és közel 200 autóipari jóváhagyás– valamint szigorú minőségbiztosítási rendszer igazolja.

A kenőanyagok és speciális adalékok mellett a vállalat a Mol csoport közel 2 400 töltőállomásból álló kúthálózatát látja el saját gyártású szélvédőmosóival és egyéb autókemikáliákkal, tovább erősítve átfogó piaci jelenlétét.

360°‑os kenéstechnikai megoldások

A Mol-Lub stratégiájában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a magas hozzáadott értékű szolgáltatások:

a cél nem pusztán termékértékesítés, hanem hosszú távú, teljes körű kenéstechnikai partnerségek kialakítása.

A szolgáltatási portfólió zászlóshajója a LubCheck olaj- és gépdiagnosztika, amely az olaj állapotának és a berendezések kopásának korai, precíz nyomon követését teszi lehetővé; a Mol LubCheck laborja 1997 óta tagja a WearCheck International hálózatnak, biztosítva a nemzetközi szintű módszertant és minőséget. Mindezt helyszíni kenőanyag-menedzsment, kenéstechnikai tanácsadás, képzési programok és egyedi fejlesztési megoldások egészítik ki, miközben a LubTechDesk ügyfélszolgálaton tribológiai és kenéstechnikai szakmérnökök támogatják a partnereket a megfelelő kenőanyag-választástól az optimális csereperiódusok kialakításáig.

A kenéstechnikai támogatáson túl a vállalat bérgyártási és sajátmárkás termék-előállítási szolgáltatásokat is kínál.

Fenntarthatóság: üzleti és technológiai kérdés

A fenntarthatóság a Mol-Lub működésében nem kiegészítő elem, hanem üzleti alapelv. Az almásfüzitői kenőanyaggyártás 2022-ben karbonsemleges minősítést kapott, amely energia monitoringra, a zöldáram arányának növelésére és a maradék kibocsátások ellentételezésére épül.

A csomagolási innovációk is ezt a szemléletet tükrözik. A Bag in Box megoldás bevezetésével egyes termékeknél akár 80 százalékkal csökkenthető a felhasznált műanyag mennyisége, miközben a logisztikai hatékonyság is javul, mérsékelve a szállításhoz kapcsolódó emissziót.

A tudatos kenésgazdálkodás – az olajállapot-ellenőrzés, a szakszerű tárolás és az optimális csereperiódusok – a felhasználói oldalon is mérhető energia- és költségmegtakarítást eredményeznek.

Három pillére épülő növekedési stratégia

A Mol-Lub 2030-as növekedési stratégiája három, egymást erősítő pillérre épül. A vállalat tovább fejleszti kenőanyag-értékesítési tevékenységét az ipari szegmens és a magas hozzáadott értékű szolgáltatások arányának növelésével, miközben kiemelt figyelmet fordít az adalékanyag-üzletág erősítésére is, ahol a KOMAD márkanév alatt gyártott alumíniumkomplex zsír sűrítőanyagokkal

európai piacvezető, globálisan pedig a három legnagyobb gyártó között tartják számon.

Mindezt az üzleti kiválóságra épülő működés támogatja: a LEAN szemlélet, a digitalizáció és az automatizáció alkalmazása szorosan illeszkedik a Mol csoport Tomorrow Downstream programjához, és a hatékonyság, valamint az ügyfélkiszolgálás folyamatos fejlesztését szolgálja.

A közösség, mint versenyelőny

A stratégia megvalósításában közel 380 munkatárs vesz részt. A vállalat tudatosan épít olyan szervezeti kultúrát, ahol a nyílt kommunikáció, a visszajelzés az együttműködés és a rugalmasság a mindennapok része.

Ennek egyik leglátványosabb példája a pandémia idején végrehajtott gyors átállás volt, amikor az almásfüzitői üzem néhány nap alatt az ablakmosófolyadék kiszerelő sorain kézi fertőtlenítőszer-gyártásra állt át a hazai szükségletek kielégítésének érdekében.

Ez a rugalmasság és felelősségvállalás ma is meghatározza a Mol-Lub működését – Almásfüzitőtől egészen a világ legtávolabbi pontjaiig.

