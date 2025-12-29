A háború kitörése óta nem volt ilyen nagy bajban Oroszország

Az orosz feldolgozóipar decemberben 2022 márciusa óta a leggyorsabb ütemben zsugorodott – derül ki az S&P Global hétfőn közzétett jelentéséből.

A beszerzésimenedzser-index (BMI) értéke novemberi 48,3 pontról 48,1 pontra esett decemberben.

Ez már a hetedik egymást követő hónap, amikor az index visszaesést jelez.

Az 50 pont alatti érték a szektor zsugorodását, az afölötti pedig a növekedését mutatja.

A termelés immár tíz egymást követő hónapja folyamatosan csökken, és a visszaesés üteme decemberben érte el a legmagasabb szintet 2022 tavasza óta. A vállalatok a gyenge keresletet és a megrendelések visszaesését jelölték meg fő okként.

Az új megrendelések volumene szintén hét hónapja mérséklődik, bár decemberben valamelyest lassult a csökkenés üteme. A kereslet visszaesése mögött a vásárlók bizonytalansága és romló vásárlóereje áll.

A foglalkoztatottság is tovább csökkent: az elmúlt négy hónapból háromban fogyott a munkahelyek száma, decemberben pedig szeptember óta a leggyorsabb ütemben. A létszámleépítéseket a gyártók az alacsonyabb termelési igényekkel magyarázták.

Az alapanyagárak inflációja március óta a legmagasabb szintre ugrott a beszállítói és nyersanyagárak emelkedése miatt. A gyártók a visszafogott kereslet ellenére is kénytelenek voltak árat emelni.

A szektor szereplőinek bizalma tovább gyengült: a jövőbeli termelésre vonatkozó optimizmus 2022 májusa óta a legalacsonyabb szintre süllyedt.

Forrás: Reuters

