„A most bejelentett lakossági mellett egy újabb energiatároló programon dolgozunk” - exkluzív interjúnk Czepek Gábor miniszterhelyettessel

A megújuló alapú energiatermelés gyors bővülése mellett kulcskérdéssé vált az energiatárolás. Vannak a kormánynak számszerű becslései arra, hogy a megújuló kapacitásokhoz képest mekkora energiatárolói állományra lenne szükség? Egy, a REKK által publikált tanulmány szerint a költségoptimális tartomány a megújuló kapacitás 2,5–7,5 százalékának megfelelő akkumulátoros tároló lenne.

Nagy erőfeszítést tett az ország, így a 2010-es 10 megawatt alatti szintről indulva a megújuló beépített teljesítmény idén elérte a 9000 megawattot. Jócskán felülmúltuk a terveket és célokat, ami azért jön jól, hiszen az energetikai rendszerünk egyik lábáról, a napenergiáról van szó. Az atomenergia mellett tehát szükség volt egy napenergia boomra, melyet most egy tárolási forradalomnak kell követnie.

Abban hiszünk, hogy az atomenergia-napenergia-tárolás hármasa hozza meg a stratégiai áttörést a 30-as évek elejére.

A hivatkozott tanulmány szerzői pusztán költségalapú kalkulációt készítettek. A tagállami célokat figyelembe véve kerestek olyan optimumot a termelőkapacitás és az akkumulátorok teljesítménye között, amely a legalacsonyabb költségszintet biztosítja. Azonban egy dolog a ma perspektívájából egy jelenlegi importkörnyezetben optimális költségszintet számolni; a mi feladatunk a 30-as évek energiapolitikáját építeni, célozva az önellátást, és kiszolgálva a nagyarányú fogyasztásnövekedést.

Szóval nekünk nem becsléseink, hanem céljaink vannak, gyors felzárkózást tartunk szükségesnek, hogy ne hagyjunk veszendőbe menni zöldenergiát. Minél többet el tudunk spájzolni belőle későbbi felhasználásra helyben, annál kevésbé terheljük a hálózatot, és annál több drága importot válthatunk ki a csúcsfogyasztási időszakban.

A kormánynak 3 gigawatt tárolói képesség kiépítését javasoltam 2030-ra, ami a megújuló kapacitásnak hozzávetőleg negyede lesz addigra, ezzel az európai élvonalba lépünk előre.

Ne legyenek kétségeink, aki meg tudja oldani a tárolás kérdését, az nyeri meg a következő évtizedet az energiahasználatban egyre fontosabb a villany-szektorban.

Ősszel nevezték ki a villamosenergia-tárolási kapacitás bővítéséért felelős kormánybiztossá. Azóta mintegy 150 milliárd forint értékben jelentek meg vállalati és lakossági pályázatok. Ez nagyságrendileg mekkora új tárolói kapacitás telepítésére lehet elegendő, teljesítményben mérve?

A februárban induló lakossági pályázat jóvoltából közel megduplázzuk a jelenleg mintegy 230 megawatt beépített tárolói teljesítményt. A Jedlik Ányos Energetikai Program januárban startoló elemében a vállalkozások tárolófejlesztéseit támogatjuk. Itt összesen 600 megawattnyi ipari energiatárolót telepíthetnek majd a cégek.

A jövő év elején megnyíló lakossági és vállalati programokban tehát együttesen 800 megawattnyi tároló létesül majd, a ma rendelkezésre álló képesség négyszerese.

A Nemzeti Energia- és Klímatervben 2030-ra megcélzott 1000 megawatt összteljesítmény így legkésőbb 2028-ra meglesz. A támogatott projekteken túl piaci alapon is zajlanak beruházások, ezzel együtt még sok munka vár ránk, hogy a következő négy évben elérjük a villamosenergia-önellátást megalapozó 3000 megawattot.

A lakossági energiatárolók támogatása jelentősen meghaladja a vállalati vagy integrált tárolókét. Mi indokolja ezt az arányt, és mi a fő szempont a támogatások elosztásakor?

Mindenkire szükség van ahhoz, hogy közösen sikerre vigyük a tárolás ügyét; államra, vállalatokra és emberekre is. Több mint 320 ezer naperőmű üzemel már hazánkban, túlnyomó többségük családi házak tetején. Akkor lesz sikeres egy ilyen tárolófejlesztési stratégia, ha az emberek is érzik a jelentőségét, idáig leginkább saját tapasztalataik útján, a villany estére tárolása segítségével, a számláik csökkenésével juthatnak el.

Az arányokhoz még annyit, hogy a vállalatok több másik programban is létesíthetnek tároló rendszereket. Visszatérve a lakossági pályázathoz, az elbírálásnál elsőként az éves szaldóelszámolásból már kiesetteket vagy 2030-ig kiesőket, aztán a vidéki kistelepüléseken élőket részesítjük előnyben.

Fontosnak tartom rögzíteni, hogy aki sikeresen pályázik, az emiatt nem kerül ki korábban a rá irányadó éves szaldó kedvezményből.

De mindenki jelentkezhet, akinek van már napeleme, vagy annak felszerelésére vállalkozik.

Az előző kérdéshez kapcsolódóan mennyiben tudják a lakossági energiatárolók segíteni a rendszeregyensúlyt? Ezek a kapacitások nem vehetnek részt önállóan a rendszerszabályozási piacon, és a mérő mögötti működésükre is korlátozott a rálátás - hasonlóan a napelemekhez. Folynak-e egyeztetések aggregátorokkal vagy a FEAK-hoz kapcsolódó adatszolgáltatási csatorna kialakításáról, amely a hálózatiüzemeltetők munkáját segítené?

Az első feladat az, hogy legyenek tárolók. Minden helyben felhasznált energia tehermentesíti a hálózatot. A betáplálásban és vételezésben már önmagában ettől jóval kedvezőbb jóval helyzetben leszünk a hálózat egésze, az ellátásbiztonság szempontjából, időzítésben és mennyiségekben is közelítünk a kiegyensúlyozottabb működéshez.

A rendszerszabályozásban az ipari léptékű fejlesztéseknek inkább lehet szerepük, a legelső célzott program a hálózati integrált tárolók létesítését segítette a rendszerirányítónál és az elosztóknál.

A kisebb létesítmények szabályozásba való bevonása egy következő lépcsőfok lehet.

A kiegyensúlyozottabb piaci működés, vagyis a dél és este közötti árkilengés csökkentése alacsonyabb árakhoz fog vezetni. Ez a végcél.

Várható-ea közeljövőben további tárolásösztönző program, akár újabb pályázati kör, akár szabályozási oldalról. Ha igen, akkor milyen részletekbe tud beavatni?

A kormány egy programról döntött és 2030-as célokról. A következő évtized elejére előirányzott 3000 megawatt teljesítéséhez azonban nagyobb projektek is kellenek.

Ahogy már szó volt róla, az első 1000 megawattot a hamarosan induló lakossági és vállalati Jedlik Programban nyújtott állami segítséggel együtt elérjük. De úgy látjuk, hogy a következő 1000 megawatthoz szükség lesz még egy, az energiapiaci szereplőknek szánt ipari energetikai támogatási programra - a maradék részt pedig megoldja a piac.

Tehát dolgozunk már a csatlakozási joggal bíró energiapiaci résztvevők részére egy programon, amely tehát újabb 1000 megawatt teljesítményt jelentene, és mielőbbi rendszerbe állást céloz - ennek részleteivel tavasszal tervezünk kijönni.

De ne menjünk el amellett sem, hogy a tárolói beruházásokat már most adókedvezménnyel bátorítjuk. És végül még egy érdekesség, akár az elektromos autók is mobil energiatárolónak tekinthetők, a 40 milliárd forintos flottazöldítési programunkkal áttételesen a tárolást is segítettük.

A nukleáris ipar világszerte másodvirágzását éli, Magyarországon pedig egyszerre van már egy működő atomerőmű, tervezett új blokkok, ráadásul napirenden vannak az SMR-ek is. A Portfolio számításai szerint ha ezek a kapacitások egy időben termelnének, önmagukban nagy részét lefednék a várható hazai áramigénynek – miközben a megújulók is gyorsan bővülnek. Nem lesz ez túl sok, hogyan kalkulál a kormány?

Ne feledjük, áramban fogyasztásnövekedéssel kell számolni, mert egyre inkább villanyalapúvá válik a gazdasági működés, ahogy a lakossági energiafogyasztás is az áram felé mozdul el. A fűtés-hűtésben, a közlekedésben, de a munkahelyteremtő iparfejlesztések miatt is még több villamos energiára lesz szükség. Így 2030-ig mindenképpen fogyasztás növekedéssel számolunk.

Ugyan 2025 első tizenegy hónapjában 18,9 százalék volt az importhányad a hazai villamosenergia-forgalomban, ami rekordalacsony az elmúlt évtizedet tekintve, de azért még van út az önellátásig, vagy akár áramexportőri pozícióig.

Az előbbieket a termelésnek is követnie kell, egy összehangolt atom-megújuló-tároló mix lehet a siker titka villanyban. A megújuló energia növekedést hagyományos termelői és korszerű tárolói kapacitásokkal kell megtámogatni a szolgáltatások zavartalan fenntartása érdekében. A felgyorsuló elektrifikáció miatt és az energiafüggetlenség kivívása érdekében a megújulón túl egyszerűen nem lehet túl sok a karbonmentes belföldi alaperőművi kapacitásokból.

Az MVM megállapodást írt alá az amerikai Holtec vállalattal egy saját fejlesztésű SMR-technológia magyarországi telepíthetőségének vizsgálatáról. Korábban sajtóértesülések szerint a GE Vernova–Hitachi fejlesztése is szóba került. Mit jelent ez a gyakorlatban: technológiai előszűrést, üzleti elköteleződést, vagy inkább stratégiai pozíciófelvételt? Körvonalazódik már, hogy mikorra és mekkora kapacitásról lehet szó?

A washingtoni megállapodásnak köszönhetően az orosz technológia mellett az amerikai is megjelenik az atomenergia hazai hasznosításában. Nemcsak az erőműépítésekben, hiszen 2029-től amerikai fűtőanyag is érkezik majd Paksra. A legalkalmasabb gyártó hazai igényeknek leginkább megfelelő terméke lehet a befutó a kis moduláris reaktorok esetében.

Annak érdekében, hogy ezt a kellő időben megtaláljuk, ahhoz minden lehetséges jelölttel fel kell venni a kapcsolatot, meg kell teremteni a későbbi lehetséges együttműködés alapjait.

Az Orbán-Trump találkozóval közel egyszerre határozati javaslatot nyújtottunk be az Országgyűlésnek, azóta meg is kaptuk a parlamenti képviselők előzetes, elvi jóváhagyását az SMR technológia hazai alkalmazásának előkészítéséhez. Párhuzamosan elindítottuk az atomtörvény első ütemben szükséges módosítását, amely a kötelező uniós jóváhagyatást követően kora tavasszal véglegesedhet.

Az elmúlt hónapokban több kisebb volumenű földgázbeszerzési megállapodást jelentettek be – az Engie, a Shell, a SOCAR és a Chevron részvételével –, döntően LNG-alapon. A több vállalatot és feltehetőleg több tranzitútvonalat érintő megállapodások a költségek és az infrastruktúra lehetőségeinek felmérését szolgálja?

Az egyértelmű, hogy a hosszú távú orosz szerződés nélkül Magyarországot biztonságosan ellátni fizikailag nem lehet, ez jelenti a magyar gázellátás alapját és a fogyasztás több, mint felét. Ne feledjük ez éves szinten 4,5 milliárd köbméter. Ezek fizikai adottságok, Brüsszel azonban politikai-ideológiai alapon döntött, hovatovább uniós jogot sértve. A diverzifikáció jegyében feladásra kényszerítenének egy forrásirányt, egy másikra cserélve. Egy olyan forrást, amely olcsó és az elmúlt évtizedekben az európai versenyképesség egyik pillére volt. Szerintem azonban a diverzifikáció mást jelent, nem cserét, hanem többet.

Minden jogi és politikai eszközzel készek vagyunk megküzdeni a magyar emberek és vállalkozások biztonságos ellátását, a rezsicsökkentés fenntarthatóságát veszélybe sodró tilalommal szemben.

Természetesen, ahogy említettem valóban keresünk más forrásokat is, ez a valódi diverzifikáció. Erről szólnak a közelmúltban bejelentett megállapodások.

Ezek jellemzően azonban évek múlva induló és kisebb mértékű szállítások, együttesen sem helyettesíthetik az orosz importot. Ráadásul a megkötött szerződések árazása erősíti azt a tényt, hogy még mindig az orosz import a legolcsóbb Magyarország számára.

Várható-e a közeljövőben nagyobb volumenű LNG-megállapodás is? Mely tényezők a legmeghatározóbbak annak eldöntésében, hogy mely beszállítóval szerződik Magyarország – ár, rugalmasság, infrastruktúra vagy geopolitikai megfontolások?

Mindig a legkedvezőbb árú lehetőséget keressük. A földrajzi-fizikai adottságaink szűkebbre szabják a mozgásterünket a tengerparttal rendelkező államokénál. Látni kell, hogy az energia fegyverré vált, a szereplőket nemcsak üzleti érdekek, hanem geopolitikai megfontolások is mozgatják. Egy ilyen helyzetben stratégiai előny, hogy a miniszterelnök minden nagyhatalmi csomóponttal szót ért. Enélkül nincs komoly energiabeszerzési megállapodás.

Közben az önellátás a cél, amely villamos energiában 2030-as évek elejére elérhető. Ezt segíti az embereknek szánt 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás energia tárolók létesítésére.

