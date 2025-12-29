Dermesztő fordulat jön az időjárásban a héten: hózáporokkal érkezik a hidegfront Magyarországra

A HungaroMet Facebook-bejegyzése szerint a héfőn az ország legnagyobb részén napsütés várható, csapadékra pedig sehol nincs kilátás.
Az esti órákban észak felől szakadozott frontális felhőzet éri el hazánkat, amelyek
akár hózáporokat is hozhatnak az éjszaka második felében.
A nyugatias szél időnként élénk, erős lesz, hőmérséklet pedig a hét első napján napközben 1 és 7 Celsius-fok között alakul majd.
Időjárás a héten
Az időjárás-előrejelzések szerint kedden hajnalban felhős idő várható, amelynek folyományaként többfelé előfordulhatnak majd hózáporok is. Napközben a napsütést inkább csak átmenetileg zavarja az északról dél felé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet. A hőmérséklet 0 és 6 Celsius-fok között mozog majd várhatóan.
Szerdán észak felől erősen megnövekszik a felhőzet Magyarországon, de általában néhány órára így is kisüt majd a nap.
Elszórtan kisebb havazás, hózápor előfordulhat.
A maximum hőmérséklet -1, 4 Celsius-fok között valószínű.
Csütörtökre a HungaroMet előrejelzése szerint egyre nagyobb területen szakadozhat fel, csökkenhet a felhőzet - a legtöbb napsütés nyugaton, délnyugaton valószínű. Helyenként az országban hószállingózás, kisebb havazás nem kizárt, miközben a maximum hőmérséklet -1 és 5 Celsius-fok között alakulhat.
Pénteken nagyobb területen szakadozhat, csökkenhet a felhőzet - a legtöbb napsütés nyugaton, délnyugaton valószínű. Helyenként hószállingózás, kisebb havazás is előfordulhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
