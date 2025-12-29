Dermesztő fordulat jön az időjárásban a héten: hózáporokkal érkezik a hidegfront Magyarországra

Az ország délnyugati részében várhat hajnali köd és rétegfelhőzet feloszlását követően zavartalan napsütésre készülhetünk hétfőn, a HungaroMet előrejelzése szerint. A hazánkat kedden elérő hidegfront nyomán többfelé csapadékosra vált majd át az időjárás, így szerdán, azaz szilveszter napján különösen hűvös időre és helyenként havazásra van kilátás. A hővös időjárás és a csapadékhajlam a hét második felében is jellemző lesz.

A HungaroMet Facebook-bejegyzése szerint a héfőn az ország legnagyobb részén napsütés várható, csapadékra pedig sehol nincs kilátás.

Kép forrása: HungaroMet

Az esti órákban észak felől szakadozott frontális felhőzet éri el hazánkat, amelyek

akár hózáporokat is hozhatnak az éjszaka második felében.

A nyugatias szél időnként élénk, erős lesz, hőmérséklet pedig a hét első napján napközben 1 és 7 Celsius-fok között alakul majd.

Időjárás a héten

Az időjárás-előrejelzések szerint kedden hajnalban felhős idő várható, amelynek folyományaként többfelé előfordulhatnak majd hózáporok is. Napközben a napsütést inkább csak átmenetileg zavarja az északról dél felé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet. A hőmérséklet 0 és 6 Celsius-fok között mozog majd várhatóan.

Szerdán észak felől erősen megnövekszik a felhőzet Magyarországon, de általában néhány órára így is kisüt majd a nap.

Elszórtan kisebb havazás, hózápor előfordulhat.

A maximum hőmérséklet -1, 4 Celsius-fok között valószínű.

Csütörtökre a HungaroMet előrejelzése szerint egyre nagyobb területen szakadozhat fel, csökkenhet a felhőzet - a legtöbb napsütés nyugaton, délnyugaton valószínű. Helyenként az országban hószállingózás, kisebb havazás nem kizárt, miközben a maximum hőmérséklet -1 és 5 Celsius-fok között alakulhat.

Pénteken nagyobb területen szakadozhat, csökkenhet a felhőzet - a legtöbb napsütés nyugaton, délnyugaton valószínű. Helyenként hószállingózás, kisebb havazás is előfordulhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio