  • Megjelenítés
Dermesztő fordulat jön az időjárásban a héten: hózáporokkal érkezik a hidegfront Magyarországra
Gazdaság

Dermesztő fordulat jön az időjárásban a héten: hózáporokkal érkezik a hidegfront Magyarországra

Portfolio
Az ország délnyugati részében várhat hajnali köd és rétegfelhőzet feloszlását követően zavartalan napsütésre készülhetünk hétfőn, a HungaroMet előrejelzése szerint. A hazánkat kedden elérő hidegfront nyomán többfelé csapadékosra vált majd át az időjárás, így szerdán, azaz szilveszter napján különösen hűvös időre és helyenként havazásra van kilátás. A hővös időjárás és a csapadékhajlam a hét második felében is jellemző lesz.

A HungaroMet Facebook-bejegyzése szerint a héfőn az ország legnagyobb részén napsütés várható, csapadékra pedig sehol nincs kilátás.

időjárás-hungaromet-hétfő-magyarország-előrejelzés
Kép forrása: HungaroMet

Az esti órákban észak felől szakadozott frontális felhőzet éri el hazánkat, amelyek

akár hózáporokat is hozhatnak az éjszaka második felében.

A nyugatias szél időnként élénk, erős lesz, hőmérséklet pedig a hét első napján napközben 1 és 7 Celsius-fok között alakul majd.

Még több Gazdaság

A háború kitörése óta nem volt ilyen nagy bajban Oroszország

Most derül ki, hogyan zárják az évet a befektetéseink

Egy évszázados visszalépés: összeomlik a háború utáni világrend

Időjárás a héten

Az időjárás-előrejelzések szerint kedden hajnalban felhős idő várható, amelynek folyományaként többfelé előfordulhatnak majd hózáporok is. Napközben a napsütést inkább csak átmenetileg zavarja az északról dél felé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet. A hőmérséklet 0 és 6 Celsius-fok között mozog majd várhatóan.

Szerdán észak felől erősen megnövekszik a felhőzet Magyarországon, de általában néhány órára így is kisüt majd a nap.

Elszórtan kisebb havazás, hózápor előfordulhat.

A maximum hőmérséklet -1, 4 Celsius-fok között valószínű.

Csütörtökre a HungaroMet előrejelzése szerint egyre nagyobb területen szakadozhat fel, csökkenhet a felhőzet - a legtöbb napsütés nyugaton, délnyugaton valószínű. Helyenként az országban hószállingózás, kisebb havazás nem kizárt, miközben a maximum hőmérséklet -1 és 5 Celsius-fok között alakulhat.

Pénteken nagyobb területen szakadozhat, csökkenhet a felhőzet - a legtöbb napsütés nyugaton, délnyugaton valószínű. Helyenként hószállingózás, kisebb havazás is előfordulhat.

Kapcsolódó cikkünk

Dermesztő fordulat jön az időjárásban a héten: hózáporokkal érkezik a hidegfront Magyarországra

Újabb hidegfront érkezik, hózáporok és viharos széllökések várhatók

Vigyázat, dermesztő hideg lesz Szilveszter éjjelén

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Karácsony után veszít el rengeteg EU-pénzt Magyarország, pedig ezen múlhat a 2026-os növekedés
Egy évszázados visszalépés: összeomlik a háború utáni világrend
Váratlan bejelentés: Navracsics Tibor készül valamire
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility