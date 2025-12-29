Drámai számok érkeztek: harmadik éve csökken a német óriáscégek nyeresége, tízezrek vesztik el állásukat

A német nagyvállalatok teljesítménye idén érezhetően gyengült. Az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég elemzése szerint a száz legnagyobb árbevételű német tőzsdei társaság kamat- és adózás előtti eredménye (EBIT) január és szeptember között 102 milliárd euróra zsugorodott. Ez éves összevetésben 15 százalékos visszaesést jelent.
Ez már a harmadik egymást követő év, hogy a vállalatok többsége gyengébb profitabilitást ér el, mint az előző időszakban.
Az összesített árbevétel ugyan minimális, 0,6 százalékos növekedést mutatott, és elérte az 1550 milliárd eurót, ez a bővülés azonban elmaradt az infláció ütemétől. A vizsgált társaságok 58 százaléka tudott bevételnövekedést felmutatni, a nyereségesség romlása mégis általános tendenciának tekinthető.
Jan Brorhilker, az EY szakértője szerint "2025 újabb válságév volt a német gazdaságban". Rámutatott, hogy a gyenge konjunkturális környezet, a fokozódó geopolitikai feszültségek és az amerikai kereskedelempolitika körüli bizonytalanság visszafogta a beruházási kedvet. Ezzel párhuzamosan az erősödő kínai versenytársak tovább növelték a költség- és árnyomást. Az exportorientált német iparvállalatok különösen nehéz helyzetbe kerültek ezeknek a tényezőknek a következtében.
A munkaerőpiaci hatások is egyértelműek. A vizsgált időszakban mintegy 17,5 ezer állás szűnt meg a legnagyobb vállalatoknál, így globális alkalmazotti létszámuk 4,24 millió főre csökkent.
2023 óta összesen mintegy 100 ezer munkahely veszett el.
A Volkswagen maradt a legnagyobb foglalkoztató 633 ezer alkalmazottal, megelőzve a DHL Groupot és a Siemenst. Brorhilker szerint a létszámcsökkentésekben szerepet játszik a mesterséges intelligencia technológiák gyors terjedése is, különösen az adminisztratív területeken.
Kettészakadt a szektorok mentén a német gazdaság
Az autóipari válság a számokban is jól látható. A Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz együttes árbevétele 2 százalékkal, 437,2 milliárd euróra esett vissza. Üzemi eredményük ennél is nagyobb mértékben, 46 százalékkal, 17,8 milliárd euróra zuhant 2025 első kilenc hónapja után. Még drámaibb a vegyipari nagyvállalatok helyzete, ahol az üzemi eredmény 71 százalékkal csökkent.
Ezzel szemben a technológiai szektor kifejezetten kedvező eredményeket ért el. Az IT-cégek profitja közel megduplázódott, az egészségügyi szektorban pedig 40 százalékos eredménynövekedést mértek. A legnyereségesebb vállalatok rangsorát a Deutsche Telekom vezeti 19,4 milliárd eurós üzemi eredménnyel, amelyet a Siemens, a BMW és az SAP követ.
Az Institut der deutschen Wirtschaft (IW) friss felmérése némileg árnyalja a képet. A megkérdezett 46 nagy ágazati szövetség közül 19 pozitív várakozásokkal tekint 2026-ra, míg 9 további visszaesést prognosztizál. A beruházási szándékok azonban továbbra is visszafogottak: mindössze 11 szövetség tervez növekvő befektetéseket, 14 pedig csökkentést jelez előre.
Hol még a vége?
Michael Hüther, az IW igazgatója óvatosságra intett: aki a gazdasági válság gyors és átfogó lezárásában reménykedett, az 2026-ban is csalódni fog.
Szerinte "a német gazdaság jelenleg alacsonyabb szinten stabilizálódik", és ahhoz, hogy tartós növekedési pályára álljon, komoly gazdaságpolitikai erőfeszítésekre lesz szükség.
A szolgáltatási szektor, különösen a pénzügyi szolgáltatók mutatnak viszonylagos optimizmust. Az építőipar és az ingatlanszektor is javulást remél. Az iparon belül egyedül a repülő- és űripar számít érdemi bővülésre, elsősorban a növekvő védelmi kiadásoknak köszönhetően. A gépipar és az elektrotechnikai ágazat mérsékelt növekedést vár, míg az autóipar, a papíripar és a textilipar további romlással számol.
A foglalkoztatási kilátások összességében kedvezőtlenek maradnak. A felmérés szerint 22 ágazati szövetség tervez további létszámcsökkentést 2026-ban, és mindössze 9 számít munkaerő-bővülésre. Az ipari szektorok többségében folytatódnak az elbocsátások, kivételt csak a gyógyszeripar, a repülő- és űripar, valamint a hajógyártás jelent.
A 2026-os GDP-növekedési előrejelzések 0,8–1,3 százalék közötti bővülést valószínűsítenek három gyenge év után. A növekedést elsősorban egyszeri tényezők támogathatják, így az állami infrastrukturális és védelmi kiadások, valamint a kedvező naptárhatás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
