Ennyivel nőttek a bérigények Magyarországon, egy ágazat kiugró eredményt ért el

A munkaerőpiaci tendenciák a várakozásoknak megfelelően alakultak 2025 elején. Az álláspiaci kínálat tovább csökkent, de a visszaesés üteme már mérséklődött. Míg 2023 és 2024 között 6 százalékkal esett vissza az álláshirdetések száma, addig idén az előző évhez képest mindössze 2,2 százalékos csökkenés látható – közölte az Economxszal Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója.
A nyitott pozíciók számának mérséklődésével a munkaerőhiány problémája is enyhült, ugyanakkor területi és ágazati különbségek továbbra is jól láthatók. Az egy állásra jutó jelentkezők átlagos száma 6 százalékkal emelkedett az előző évhez viszonyítva, az egyes szektorok között jelentős eltérések figyelhetők meg. A mérnöki pozíciók esetében 17 százalékkal, a banki területen 10 százalékkal, az ügyfélszolgálati munkakörökben pedig 11 százalékkal csökkent az álláshirdetések száma. Ezzel szemben a gyógyszeripar kiugró növekedést mutat: ebben az ágazatban 56 százalékkal több pozíciót hirdettek meg, mint egy évvel korábban.
A magas infláció a bérigényeket is megemelte
A munkavállalók bérigénye gyakorlatilag minden területen emelkedett. "A munkaerőpiacon jelenleg jelentős bérnyomás nehezedik a munkáltatókra, a munkavállalók átlagos bérigénye érezhetően nőtt, szektoronkénti bontásban is csak néhány kivétel van ez alól" – fogalmazott Tüzes Imre.
A hirdetésekben szereplő béradatok alapján a gyógyszeripari fizetések átlagosan 22 százalékkal emelkedtek. Az üzleti szolgáltató központok, valamint a marketing- és PR-területek egyaránt 16 százalékos növekedést mutatnak.
Az infláció hatása mindkét oldalon erősen érezhető. A vállalatok óvatosabban toboroznak, miközben a dolgozók a növekvő megélhetési költségek miatt egyre intenzívebben keresnek jobban fizető állásokat.
Miért nem vesznek fel több embert?
A Profession.hu vállalati felmérése szerint a cégvezetők 46 százaléka optimista a 2026-os kilátásokat illetően, 34 százalék stagnálásra számít, 12 százalék pedig romló helyzetet vár. A tavalyi, magas infláció miatti extrém erős bérnyomás már némileg mérséklődött, és a szakértők szerint ez a tendencia jövőre is folytatódhat.
A toborzási nehézségek között továbbra is a nem megfelelő minőségű jelentkezők problémája áll az első helyen: ezt a megkérdezett cégek fele említette. A második leggyakoribb gond a túlzott bérigény, amelyet szintén a vállalatok közel fele jelölt meg.
Emellett 26-ról 34 százalékra nőtt azoknak a munkáltatóknak az aránya, akik szerint a jelöltek gyakran nem veszik komolyan a felvételi folyamatot, és előzetes jelzés nélkül eltűnnek.
Leterhelt a HR, így hát beveti az AI-t
A megnövekedett jelentkezőszám miatt a kiválasztási folyamatok is elhúzódnak. A Profession.hu reprezentatív kutatása szerint azok, akik az elmúlt évben munkahelyet váltottak, átlagosan öt hónap alatt találtak új pozíciót. Ez 25 százalékkal hosszabb idő, mint egy évvel korábban.
A mesterséges intelligencián alapuló megoldások a toborzási szektorban is egyre nagyobb teret nyernek. Így például a Profession.hu több területen alkalmaz AI-technológiát: a hirdetések tartalmi minőségbiztosításában, az automatikus szöveggenerálásban és az önéletrajzok feldolgozásában egyaránt.
Címlapkép forrása: Shutterstock
