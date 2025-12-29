Ezek voltak 2025 nagy vesztes országai

A Portfolio minden decemberben áttekinti, hogy mely országok voltak az adott év növekedési bajnokai és nagy vesztesei. Az idei vesztesek listája jórészt visszatérést jelent a nyugodtabb időszak szomorú látványához. Eltűntek a koronavírus-járvány egzotikus turisztikai vesztesei, valamint a gazdag, de küszködő európai gazdaságok is. Maradtak a polgárháborúkkal, nyersanyagátkokkal sújtott, önmagukat megszervezni is alig képes szegény gazdaságok.

1 2 ›

10-6.

A koronavírus-válság előtti időszakban a legnagyobb vesztesek jellemzően polgárháborúk, társadalmi krízisek, természeti katasztrófák sújtotta országok voltak, amelyek éppen ezért gyakran kerültek év közben is az érdeklődés középpontjába. 2020-tól, a koronavírus-járvánnyal a mezőny jóval színesebbé vált, megjelentek rajta azok az "ismeretlen" országok is, amelyeket a pandémiás válság elhúzódóan érintett, így például érdekes színfoltok voltak a luxust sugárzó turista szigetek. Aztán tavaly még egy új jelenség ütött be: szenvedő európai gazdaságok jelentek meg a listán. Az idén helyreállt a világ rendje: a gazdasági visszaesést elszenvedő országok körét domináns részben azok a tipikus válságországok alkotják, akiket 2020 előtt sokszor találhattunk a listákon.

Év végi rangsorunkat a Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzéseire alapozzuk, mert ez a világra nézve leginkább teljes körű prognózis. Ugyanakkor az IMF kiadványa, a World Economic Outlook minden évben október közepén jelenik meg, ami miatt a GDP-növekedésre vonatkozó prognózisoktól még eltérhetnek az országok. Éppen ezért a lista sosem teljesen pontos, ám egy-egy évre vonatkozóan így is megbízható mintát adnak a bajban lévő területekről.

10. Ausztria: -0,3%%-os GDP-változás

Forrás: Getty Images

Ausztria listánk egyetlen kakukktojása: annak ellenére, hogy a GDP-je idén a harmadik egymást követő évben zsugorodik, a világ nagy része cserélne az ott található állapotokkal. Ez persze az osztrákokat aligha vigasztalja, hiszen gazdaságuk életében szinte példátlan ilyen hosszú recessziós periódus. Ami még inkább aggasztó, hogy a gazdasági pangásnak nincs olyan jól azonosítható, egyedi oka, ami alapján azt mondhatnánk, hogy ennek elmúlásával gyorsan visszaáll az ország a megszokott növekedési pályára. A fő tényezőnek az európai (elsősorban német) ipar általános szenvedését szokták megjelölni, de valószínűleg az általánosan nyomott hangulatnak, ami visszaveti a fogyasztást és a beruházást, több oka van. Nem meglepő, hogy egyre több hang strukturális reformokat sürget a versenyképességi rangsorokban még mindig jól szereplő országban.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 23. Negatívra rontotta Ausztria kilátását a Moody's

9. Botswana: -0,4%

Gyémántbánya Botswanában. Forrás: Getty Images

A botswanai gazdaság finomságaiban nem annyira járatos olvasóink könnyedén legyinthetnek egy afrikai ország listán való szerepeltetésén, hiszen megszokhattuk, hogy itt sok válságország van. Botswana azonban különleges eset. Talán elég, ha ennek illusztrálására annyit mondunk, hogy a hitelbesorolása jobb a magyarénál. A Dél-Afrikai Köztársaság északi szomszédja ugyanis igazi mintaország, gyémántkincseivel a tankönyvi példákra rácáfolva okosan gazdálkodott, biztosította a társadalmi rendet, és viszonylag magas életszínvonalat nyújtott az itt élőknek. A törekvések ellenére azonban az erőforrás-függőség megmaradt, és most, hogy a gyémánt iránti kereslet csökkent, felszínre törtek a gazdasági problémák.

8. Szudán: -0,4%

Lángok Omdurman városában. Forrás: Getty Images

Szudánban 2023. április 15-én tört ki polgárháború az ország vezetését még 2021-ben katonai puccsal megszerző hadsereg, illetve egy különálló paramilitáris alakulat, az RSF között. A polgárháború a világ egyik legnagyobb humanitárius katasztrófáját eredményezte, a tűzszüneti erőfeszítések eddig rendre kudarcba fulladtak. Az RSF-et az idén a hadsereg kiűzte a fővárosból, Kartúmból, ám az egyre nagyobb területeket hódít meg Szudán nyugati részén, vagyis a vérengzés folytatódik. Sőt, eddigi legbrutálisabb szakaszába lép. Az idei IMF-előrejelzést egyébként nyugodtan tekintsük technikainak, hiszen valódi statisztikák készítésére nincs esély. A becslések szerint az előző két évben Szudán elveszítette GDP-termelő képességének a felét.

7. Puerto Rico: -0,8%

Erőmű Puerto Ricóban. Forrás: Getty Images

Az Egyesült Államok társult állama továbbra sem tudja megcsinálni a sikersztoriját. Bár némi ipari kapacitást magához tudott vonzani az ország, de az alapvető problémáit nem tudja leküzdeni. Jellemző, hogy év végi listáink felén az utóbbi évtizedben rajta volt Puerto Rico. Az országot gyakran sújtják természeti katasztrófák, a turizmusnak való kitettsége miatt a koronavírus-járvány is kiemelten érintette. A magas adósság, elavult (energetikai) infrastruktúra, csökkenő és öregedő népessége a növekedési kilátásokat hosszabb távon is borússá teszi.

6. Haiti: -1%

Forrás: Getty Images

Haiti gazdasága hetedik egymást követő évben zsugorodik. A többszörösen természeti katasztrófa sújtotta szigetországban még 2021-ben, Jovenel Moise elnök meggyilkolása után szabadult el végleg a pokol. A belpolitikai káosz kialakulása óta a kormány fokozatosan veszíti el az ellenőrzést az ország mind nagyobb része felett, az irányítást pedig fegyveres bandák vették át, elharapódzott a törvénytelenség és az erőszak. Az élelmiszerhiány állandósult, még súlyosabb humanitárius katasztrófával fenyegetve. Az idén kipattant még az a hír is, hogy az Egyesült Államok és Panama azt tervezi, hogy az ENSZ égisze alatt többnemzeti katonai missziót kezdenek Haitin, hogy visszafoglalják a karibi ország nagyvárosait az azokat uraló bűnbandáktól.

Ez a cikk folytatódik