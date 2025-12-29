Az első az volt, hogy Oroszország küszöbön álló győzelmet aratott Ukrajnában Európa egyesített vezetése felett. Közel négy éven át az Európai Unió és a NATO veszélyes kettős játékot játszott. Egyrészt szavakban elkötelezték magukat az ukrán győzelem mellett, amelyet azonban nem voltak hajlandók finanszírozni. Másrészt kihasználták ezt a véget nem érő háborút, hogy egy új politikai és gazdasági konszenzust mozdítsanak elő, amely arról szól, hogy a katonai keynesianizmus lehet az utolsó esélyük Európa dezindusztrializációjával szemben.
Egy olyan kontinensen, ahol a bénító politikai korlátok megtiltották a jelentős, eladósodásból finanszírozott zöld beruházásokat vagy a szociális intézkedéseket, az ukrajnai háború hatékony indokot szolgáltatott arra, hogy az államadósságot a védelmi-ipari szektorba csatornázzák. A ki nem mondott igazság az volt, hogy
a véget nem érő háború fontos funkciót tölt be: tökéletes motorja volt a keynesiánus ösztönző intézkedéseknek Európa stagnáló gazdasága számára.
