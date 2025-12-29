Janisz Varufakisz: A világrend utolsó pillérei is összedőltek

Ez volt az az év, amikor a 20. század végi világrend utolsó pillérei is összedőltek, felfedve a globális rendszernek gondolt struktúra üres magját. Három csapás elég volt ehhez.

Az első az volt, hogy Oroszország küszöbön álló győzelmet aratott Ukrajnában Európa egyesített vezetése felett. Közel négy éven át az Európai Unió és a NATO veszélyes kettős játékot játszott. Egyrészt szavakban elkötelezték magukat az ukrán győzelem mellett, amelyet azonban nem voltak hajlandók finanszírozni. Másrészt kihasználták ezt a véget nem érő háborút, hogy egy új politikai és gazdasági konszenzust mozdítsanak elő, amely arról szól, hogy a katonai keynesianizmus lehet az utolsó esélyük Európa dezindusztrializációjával szemben.

Egy olyan kontinensen, ahol a bénító politikai korlátok megtiltották a jelentős, eladósodásból finanszírozott zöld beruházásokat vagy a szociális intézkedéseket, az ukrajnai háború hatékony indokot szolgáltatott arra, hogy az államadósságot a védelmi-ipari szektorba csatornázzák. A ki nem mondott igazság az volt, hogy

a véget nem érő háború fontos funkciót tölt be: tökéletes motorja volt a keynesiánus ösztönző intézkedéseknek Európa stagnáló gazdasága számára.