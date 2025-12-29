Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár Magyarországra, ónos szitálás sem kizárt

A hétvégi hidegfrontot követően is hűvös lesz hazánkban a héten. Nagyrészt derült, száraz időre számíthatunk Magyarországon kedd este, a délnyugati tájakon viszont előfordulhatnak tartósan ködös tájak, ott ónos szitálás sem zárható ki, számolt be az MTI a HungaroMet előrejelzése alapján.

Időjárás Magyarországon a héten

Nagyrészt derült, száraz időre számíthatunk hazánkban, a délnyugati tájakon viszont előfordulhatnak tartósan ködös tájak, ott ónos szitálás sem zárható ki. Éjszaka észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, amely kedd napközben dél felé levonul, mögötte csak kevés felhő zavarhatja időszakosan a napsütést. Hózápor helyenként előfordulhat.

A nyugati, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -6 és +1 Celsius-fok között változik, a szélcsendes északkeleti fagyzugokban lehet ennél hidegebb is.

Időjárás Európában

Északnyugati irányból hatalmas kiterjedésű anticiklon nyúlik az európai szárazföld nagy része fölé, amely többfelé okoz majd fagyos éjszakákat, hűvös nappalokat az elkövetkező napokban. Az éjszaka képződő, terjeszkedő köd, valamint rétegfelhőzet egy része napközben is tartósan megmarad, máshol nagyrészt napos az idő.

A magasnyomású zóna keleti peremén frontok vonulnak, a nálunk is szeles időjárást okozó, mostanra már okkludálódott front a Fekete-tengert is elhagyta, de

nyomában már érkezik is a következő markáns hidegfront, amely jelenleg Skandinávában okoz havazást, havas esőt, esőt.

Eközben az Ibériai-félsziget térségében ciklon tevékenykedik, Spanyolország keleti, délkeleti tájain a zivatarokat lokálisan felhőszakadás is kíséri. A Kárpát-medencét éjszaka hidegfront szakadozott felhőzete éri el, amelyből hózáporok is kialakulhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images