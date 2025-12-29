  • Megjelenítés
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár Magyarországra, ónos szitálás sem kizárt
Gazdaság

Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár Magyarországra, ónos szitálás sem kizárt

MTI
|
Portfolio
A hétvégi hidegfrontot követően is hűvös lesz hazánkban a héten. Nagyrészt derült, száraz időre számíthatunk Magyarországon kedd este, a délnyugati tájakon viszont előfordulhatnak tartósan ködös tájak, ott ónos szitálás sem zárható ki, számolt be az MTI a HungaroMet előrejelzése alapján.

Időjárás Magyarországon a héten

Nagyrészt derült, száraz időre számíthatunk hazánkban, a délnyugati tájakon viszont előfordulhatnak tartósan ködös tájak, ott ónos szitálás sem zárható ki. Éjszaka észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, amely kedd napközben dél felé levonul, mögötte csak kevés felhő zavarhatja időszakosan a napsütést. Hózápor helyenként előfordulhat.

A nyugati, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -6 és +1 Celsius-fok között változik, a szélcsendes északkeleti fagyzugokban lehet ennél hidegebb is.

Időjárás Európában

Északnyugati irányból hatalmas kiterjedésű anticiklon nyúlik az európai szárazföld nagy része fölé, amely többfelé okoz majd fagyos éjszakákat, hűvös nappalokat az elkövetkező napokban. Az éjszaka képződő, terjeszkedő köd, valamint rétegfelhőzet egy része napközben is tartósan megmarad, máshol nagyrészt napos az idő.

Még több Gazdaság

Ennyivel nőttek a bérigények Magyarországon, egy ágazat kiugró eredményt ért el

Janisz Varufakisz: A világrend utolsó pillérei is összedőltek

Ezek voltak 2025 nagy vesztes országai

A magasnyomású zóna keleti peremén frontok vonulnak, a nálunk is szeles időjárást okozó, mostanra már okkludálódott front a Fekete-tengert is elhagyta, de

nyomában már érkezik is a következő markáns hidegfront, amely jelenleg Skandinávában okoz havazást, havas esőt, esőt.

Eközben az Ibériai-félsziget térségében ciklon tevékenykedik, Spanyolország keleti, délkeleti tájain a zivatarokat lokálisan felhőszakadás is kíséri. A Kárpát-medencét éjszaka hidegfront szakadozott felhőzete éri el, amelyből hózáporok is kialakulhatnak.

Kapcsolódó cikkünk

Van jó hatása is a hidegfrontnak: megkezdődött a síszezon Magyarországon

Tomboló ciklon tart Magyarország felé: északon 150 kilométer per órás széllökéseket is mértek

Dermesztő fordulat jön az időjárásban a héten: hózáporokkal érkezik a hidegfront Magyarországra

Újabb hidegfront érkezik, hózáporok és viharos széllökések várhatók

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tomboló ciklon tart Magyarország felé: északon 150 kilométer per órás széllökéseket is mértek
Hatalmas veszteségeket szenved el Oroszország - Meddig bírhatja még az orosz haderő?
A háború kitörése óta nem volt ilyen nagy bajban Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility