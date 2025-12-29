Megszűnt a veszélyes járvány Magyarország szomszédjában: feloldották a korlátozásokat

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a romániai Arad megyében októberben jelent meg az afrikai sertéspestis, amely akkor két magángazdaságot és mintegy 130 sertést érintett. A betegség. Az emberi szervezetre nem veszélyes betegség jelenlétét nem sokkal később Magyarországon is megerősítették, miután az Horvátországban is terjedni kezdett.
Marcel Rosu az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy az utolsó aktív gócpont Varsánd (Olari) településen volt, ahol a járvány megfékezése érdekében 5600 állatot pusztítottak el. Az elmúlt hónapban nem jelentettek újabb megbetegedést a partiumi megyében, ezért a hatóságok hivatalosan is megszűntnek nyilvánították a járványt.
Marcel Rosu elmondta, hogy minden korábban bevezetett óvintézkedést feloldottak, és az érintett sertésfarm ismét folytathatja a disznóhús értékesítését. Így Arad megyében nincsenek érvényben korlátozások, de a nagy húsértékesítő vállaltokat továbbra is megfigyelés alatt tartják.
A megyében 22 nagy sertésfarm van, ezekben összesen mintegy 60 ezer állatot tenyésztenek.
A varsándi gócot november második felében észlelték a hatóságok. Arad megyében októberben ütötte fel a fejét ismét az afrikai sertéspestis, akkor Aradon és Nagylakon mutatták ki a betegséget. Az idei idényben öt gócpontot jelentettek, négy esetben tenyészállatoknál, egy alkalommal a vaddisznóknál észleltek a fertőző betegségre jellemző tüneteket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Keserü, Nádler, Maurer - élő művészek hazai aukciókon, itt a 2025-ös toplista!
Ezek voltak a legmagasabb árak az élő kortársak között idén.
Pályára állította első műholdját egy apró európai ország
Orosz rakétával bocsátották fel.
Kína éve: így mondtak nemet Washingtonnak
Peking diplomáciailag nagyon sikeres évet zárt – belül azonban látszódnak a repedések.
Egyre meggyőzőbbek a kutatások: súlyos következményei lehetnek a gyermekkori okostelefon-használatnak
Egy bizonyos életkor alatt nem ajánlott telefont venni a gyerekeknek.
Bejelentésre készül Orbán Viktor
Már meg is hirdette a sajtótájékoztatót.
A Cook-szigetek járműveibe is Mol motorolaj kerül - Így jut el Almásfüzitőről öt kontinensre a magyar kenőanyag
120 év kenőanyagipari története egyben.
Hatalmas pénzosztásba kezdett az európai fegyveripar
Eközben az amreikai fegyvergyártókkal egyre elégedetlenebbek.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.