Megszűnt a veszélyes járvány Magyarország szomszédjában: feloldották a korlátozásokat
MTI
Portfolio
Az utolsó aktív sertéspestisgócot is felszámolták a magyar határ közelében fekvő romániai Arad megyében, és egy hónapja nem jelentettek újabb megbetegedést - közölte hétfőn Marcel Rosu, az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakhatóság (ANSVSA) Arad megyei igazgatója.
Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a romániai Arad megyében októberben jelent meg az afrikai sertéspestis, amely akkor két magángazdaságot és mintegy 130 sertést érintett. A betegség. Az emberi szervezetre nem veszélyes betegség jelenlétét nem sokkal később Magyarországon is megerősítették, miután az Horvátországban is terjedni kezdett.

Marcel Rosu az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy az utolsó aktív gócpont Varsánd (Olari) településen volt, ahol a járvány megfékezése érdekében 5600 állatot pusztítottak el. Az elmúlt hónapban nem jelentettek újabb megbetegedést a partiumi megyében, ezért a hatóságok hivatalosan is megszűntnek nyilvánították a járványt.

Marcel Rosu elmondta, hogy minden korábban bevezetett óvintézkedést feloldottak, és az érintett sertésfarm ismét folytathatja a disznóhús értékesítését. Így Arad megyében nincsenek érvényben korlátozások, de a nagy húsértékesítő vállaltokat továbbra is megfigyelés alatt tartják.

A megyében 22 nagy sertésfarm van, ezekben összesen mintegy 60 ezer állatot tenyésztenek.

A varsándi gócot november második felében észlelték a hatóságok. Arad megyében októberben ütötte fel a fejét ismét az afrikai sertéspestis, akkor Aradon és Nagylakon mutatták ki a betegséget. Az idei idényben öt gócpontot jelentettek, négy esetben tenyészállatoknál, egy alkalommal a vaddisznóknál észleltek a fertőző betegségre jellemző tüneteket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

