Most derül ki, hogyan zárják az évet a befektetéseink

Sokan egész évben azon dolgoztak, hogy minél jobb teljesítménnyel zárja a befektetésük a 2025-ös évet. Az utolsó napokban nagyon nagy fordulatra már nem számíthatunk, de jönnek lényeges adatok és hírek, melyek még befolyásolhatják az egész éves teljesítményt. Sőt, akár a 2026-ost is, hiszen rögtön az új év is elkezdődik.

Időről időre próbálunk iránymutatást adni azzal kapcsolatban, mire lehet számítani a következő napokban a piacokon. Most egy kicsit visszatekintve a 2025-ös év talán legfontosabb befektetési sztorija a forint erősödése volt a magyarok számára, a hazai forintkötvényekkel egészen kimagasló, akár 25%-os hozamot is el lehetett érni dollárban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Persze a részvénypiac sem teljesített rosszul, a Budapesti Értéktőzsde BUX indexe is 40 százalékkal emelkedett az év eleje óta. Vagyis ezúttal hazai befektetésekkel nehéz volt melléfogni, amihez persze kellett a kedvező nemzetközi tőkepiaci hangulat is.

Az év utolsó napjai hagyományosan csendesen telnek a piacokon, sok helyen kereskedés sem lesz néhány napig. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban