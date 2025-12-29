Most derül ki, hogyan zárják az évet a befektetéseink

Időről időre próbálunk iránymutatást adni azzal kapcsolatban, mire lehet számítani a következő napokban a piacokon. Most egy kicsit visszatekintve a 2025-ös év talán legfontosabb befektetési sztorija a forint erősödése volt a magyarok számára, a hazai forintkötvényekkel egészen kimagasló, akár 25%-os hozamot is el lehetett érni dollárban.
Persze a részvénypiac sem teljesített rosszul, a Budapesti Értéktőzsde BUX indexe is 40 százalékkal emelkedett az év eleje óta. Vagyis ezúttal hazai befektetésekkel nehéz volt melléfogni, amihez persze kellett a kedvező nemzetközi tőkepiaci hangulat is.
Az év utolsó napjai hagyományosan csendesen telnek a piacokon, sok helyen kereskedés sem lesz néhány napig. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés