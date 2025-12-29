Új adókedvezményt kapnak az áramelosztók - az állam ezeket a feltételeket várja el cserébe

A kormány novemberben bejelentett, tizenegy pontos vállalkozási adócsökkentési programja egyik elemeként
új adókedvezményt vezetett be az energiaellátók jövedelemadójára.
Az áramhálózati elosztók meghatározott infrastruktúrafejlesztéseik után, a beruházás üzembe helyezésének évében és az azt követő öt adóévben vehetik igénybe a kedvezményt a számított adó 80 százalékáig. A kapcsolódó törvénymódosítás kimondja, hogy a lehetőséget megalapozó korszerűsítések, kapacitásbővítések szakmai kritériumait az energiaügyi miniszter rendeletben írja elő.
A Magyar Közlönyben is megjelent rendelkezés szerint az adókedvezményt több intézkedésre is lehet érvényesíteni.
- Egyik feltétele az Otthon Start Program FIX 3%-os hitelprogramja keretében kiemelt beruházásként megépülő lakások legfeljebb két éven belüli csatlakoztatása. Az indikátor alapesetben elosztónként évi 50 megawatt új teljesítmény vagy ötezer lakás bekapcsolása esetén minősül teljesítettnek. Ha ennél kevesebb igény merül fel, akkor azokra kell 24 hónapon belüli csatlakoztatást vállalni.
- Adókedvezményre jogosít továbbá, ha az elosztó a megfelelő beruházásokkal, vezeték létesítésével eléri, hogy az új felhasználói csatlakozási igények legalább 70 százalékát képes legyen a hálózati csatlakozási szerződés hatályba lépését követő egy éven belül rendszerbe kapcsolni.
- A napelemek rohamos terjedése miatt korábban átmeneti betáplálási korlátozást kellett bevezetni az új háztartási méretű rendszerekre az ország teljes területén. A kisszámú körzetben még megmaradt zárolások felszámolásához vezető beavatkozások is kedvezményes adófizetést alapozhatnak meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Lezajlott a telefonhívás: a jelentések szerint Trump megdöbbent azon, amit Putyin mondott neki
Szóba került a dróntámadás is.
Eljött a fogyókúrás csodaszerek forradalma – Feltámadhat a szétvert részvény?
Jó hír jött az év végén az egykori sztárpapírtól.
Történelmi csúcsok után hirtelen jött a hidegzuhany az arany és ezüst piacán
Beszakadtak a nemesfém árak.
Putyin rezidenciáját dróntámadás érhette, Zelenszkij keményen reagált
Ezt mondta a vádakra.
Ennyivel nőttek a bérigények Magyarországon, egy ágazat kiugró eredményt ért el
22 százalékkal emelkedő fizetések.
Janisz Varufakisz: A világrend utolsó pillérei is összedőltek
Európát három sokk is érte.
Generációk óta várnak erre a pillanatra - közel a megoldás az atomenergia egyik legnagyobb problémájára
Elrejtenék az emberek szeme elől.
Lavrov: olyan célpontot támadott Kijev, ami nagyon megnehezíti a tárgyalásokat
Képes anyagot mondjuk nem sikerült prezentálni a bejelentés mellé.
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?
Mit hozhat 2026 az orosz-ukrán háborúban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.