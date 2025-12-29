Új adókedvezményt kapnak az áramelosztók - az állam ezeket a feltételeket várja el cserébe

A kormány novemberben bejelentett, tizenegy pontos vállalkozási adócsökkentési programja egyik elemeként

új adókedvezményt vezetett be az energiaellátók jövedelemadójára.

Az áramhálózati elosztók meghatározott infrastruktúrafejlesztéseik után, a beruházás üzembe helyezésének évében és az azt követő öt adóévben vehetik igénybe a kedvezményt a számított adó 80 százalékáig. A kapcsolódó törvénymódosítás kimondja, hogy a lehetőséget megalapozó korszerűsítések, kapacitásbővítések szakmai kritériumait az energiaügyi miniszter rendeletben írja elő.

A Magyar Közlönyben is megjelent rendelkezés szerint az adókedvezményt több intézkedésre is lehet érvényesíteni.

Egyik feltétele az Otthon Start Program FIX 3%-os hitelprogramja keretében kiemelt beruházásként megépülő lakások legfeljebb két éven belüli csatlakoztatása. Az indikátor alapesetben elosztónként évi 50 megawatt új teljesítmény vagy ötezer lakás bekapcsolása esetén minősül teljesítettnek. Ha ennél kevesebb igény merül fel, akkor azokra kell 24 hónapon belüli csatlakoztatást vállalni.

