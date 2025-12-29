Van jó hatása is a hidegfrontnak: megkezdődött a síszezon Magyarországon

A hazai síközpontok az elmúlt hétvégén jelentős erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy megnyithassák létesítményeiket a látogatók előtt. Bár az idei szezon a szokásosnál később kezdődött,
a hétvégi hőmérséklet-csökkenés lehetővé tette a hóágyúk hatékony működését.
Az eplényi síközpont hétfő délelőtt fogadta az első vendégeket, akik már a nyitás pillanatában megérkeztek a pályákra. Jelenleg átlagosan 27 centiméteres hóvastagság mellett, egyelőre szűkebb pályaszakaszokon várják a síelőket. A létesítményben az 1-es és a T1-es jelzésű tanulópályák állnak rendelkezésre, a szállítókapacitást pedig a négyüléses lift, valamint a kezdők számára kialakított tanulólift biztosítja. Az üzemeltetők folyamatosan dolgoznak a körülmények javításán, a pályák szélesítésén és a hóréteg vastagításán.
Mátraszentistván szintén megkezdte működését, egyelőre elsősorban az oktatópályára és a síoktatási szolgáltatásokra koncentrálva. A síközpontban éjjel-nappal üzemelnek a hógyártó berendezések, amelyek folyamatosan biztosítják a megfelelő hómennyiséget.
A meteorológiai előrejelzések kedvező fejleményeket ígérnek: kedden újabb markáns hidegfront érkezése várható, amely hózáporokkal párosulva természetes úton is hozzájárulhat a pályák állapotának további javulásához. A síközpontok üzemeltetői arra kérik a látogatókat, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak az aktuális nyitvatartásról és pályaviszonyokról a létesítmények hivatalos felületein.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
