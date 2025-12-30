  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

A nagy dollár-blöff: így pukkadt ki 2025-ben a dollár mindenekfelett narratíva

Ha 2025 elején megkérdeztünk egy átlagos elemzőt, mire fogadna, a válasz szinte kórusban zengett: „Vedd a dollárt!”. Az amerikai gazdaság zakatolt, Európa szenvedett, Trump megválasztásától pedig mindenki az infláció és a kamatok emelkedését várta. Mi azonban már akkor figyelmeztettünk: a felszín alatt repedezik a jég. Az év végére beigazolódott a sejtésünk: 2025 nem a dollár erejéről, hanem annak látványos trónfosztásáról szólt.

Az év elején még minden a zöldhasú mellett szólt: növekedési előny az USA-ban, magasabb kamatok, mint Európában, és egy protekcionista elnök. A piac azonban, ahogy az lenni szokott, a jövőt árazta, nem a jelent. Két cikkben is részletesen elemeztük év közben, miért készülődik a fordulat. Most, visszatekintve látjuk, hogy a „Trump-faktor” és egy fenyegető új gazdasági paradigma, a fiskális dominancia hogyan kényszerítette térdre a világ tartalékvalutáját.

A Trump-faktor: amikor a piac félreértette az elnököt

Sokan várták, hogy Trump vámháborúja inflációt és kamatemelést hoz. A valóság azonban árnyaltabb volt. Ahogy tavaszi elemzésünkben rámutattunk, Trump intézkedései paradox módon az infláció ellen hatottak, ami kihúzta a talajt a dollár alól:

  • „Drill, baby, drill”: Az agresszív olajkitermelés-ösztönzés 75 dollár környékére, majd az alá nyomta az olajárat, ami globális dezinflációs hullámot indított el.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility