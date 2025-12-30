A nagy dollár-blöff: így pukkadt ki 2025-ben a dollár mindenekfelett narratíva

Az év elején még minden a zöldhasú mellett szólt: növekedési előny az USA-ban, magasabb kamatok, mint Európában, és egy protekcionista elnök. A piac azonban, ahogy az lenni szokott, a jövőt árazta, nem a jelent. Két cikkben is részletesen elemeztük év közben, miért készülődik a fordulat. Most, visszatekintve látjuk, hogy a „Trump-faktor” és egy fenyegető új gazdasági paradigma, a fiskális dominancia hogyan kényszerítette térdre a világ tartalékvalutáját.
A Trump-faktor: amikor a piac félreértette az elnököt
Sokan várták, hogy Trump vámháborúja inflációt és kamatemelést hoz. A valóság azonban árnyaltabb volt. Ahogy tavaszi elemzésünkben rámutattunk, Trump intézkedései paradox módon az infláció ellen hatottak, ami kihúzta a talajt a dollár alól:
-
„Drill, baby, drill”: Az agresszív olajkitermelés-ösztönzés 75 dollár környékére, majd az alá nyomta az olajárat, ami globális dezinflációs hullámot indított el.
