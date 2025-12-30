Akkora rémálom lett a munkaerőpiac, hogy van, aki már a Tinderen keres állást

A húszéves Tiffany Chau, a kaliforniai College of the Arts harmadéves hallgatója ősszel úgy alakította át Hinge-profilját, hogy olyan emberekkel találkozzon, akik ajánlással vagy állásinterjú lehetőséggel segíthetik. Az egyik új ismeretsége egy Halloween partira vezette, ahol egy terméktervezői gyakornoki pozíció megszerzése érdekében csevegett a résztvevőkkel. Az eseményen hasznos tippeket kapott valakitől, aki nemrég az Accenture-nél járt állásinterjún. Randiból viszont nem lett semmi.
Számomra a társkereső appok egyszerűen újabb platformot jelentenek a kapcsolatépítésre, mint az Instagram vagy a LinkedIn
– mondta Chau.
Ő csak egyike azoknak az álláskeresőknek, akik azzal szembesültek, hogy az online állásvadászat sokszor csődöt mond. A HR-eseket elárasztják a jelentkezők, a mesterséges intelligencia előszűri az önéletrajzokat, a munkaerő-közvetítő programok pedig túlterheltek. Az automatizáció egyre inkább kiszorítja az emberi kapcsolatot a felvételi folyamatból, ezért a jelöltek bármilyen úton megpróbálnak eljutni egy hús-vér toborzóhoz. Az egyre inkább mesterséges intelligencia vezérelt toborzási folyamatok kialakulásáról Magyarországon itt írtunk korábban:
Az amerikai munkanélküliségi ráta 2025-ben 4,6 százalékra emelkedett a Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Miközben az érettségizettek körében stagnált a munkanélküliség, a diplomások körében az aránya egy év alatt 2,5-ről 2,9 százalékra nőtt.
A ResumeBuilder.com októberi, mintegy 2200 amerikai társkeresőoldal-felhasználót érintő felmérése szerint a válaszadók harmada keresett már álláslehetőséget társkereső platformokon. Kétharmaduk kifejezetten vonzó munkahelyeken dolgozó partnereket célzott meg, háromnegyedük pedig olyan emberekkel matchelt, akik számukra érdekes pozícióban dolgoztak.
Ez nem csupán a fiatalok játéka: az így munkahelyet keresők közel fele évi 200 ezer dollárnál többet keres, ami arra utal, hogy tapasztaltabb, vezető beosztású munkavállalókról van szó – állapította meg Stacie Haller, a ResumeBuilder.com karriertanácsadója.
A hálózatépítés az egyetlen módja annak, hogy valaki kiemelkedjen az álláskeresés mai rémálmából
– tette hozzá.
A társkereső cégek is felfigyeltek a jelenségre. A Grindr termékfejlesztési igazgatója, AJ Balance elmondta, hogy a platform mintegy 15 millió havi aktív felhasználója között már nemcsak a randizók, hanem a szakmai kapcsolatokat keresők is jelen vannak – nagyjából a felhasználók negyedéről van szó.
Más vállalatok viszont ragaszkodnak az eredeti célhoz. A Bumble szóvivője közölte, hogy alkalmazásaik elsődleges használata álláskeresésre "nem egyeztethető össze a küldetésükkel". A Hinge hangsúlyozza, hogy a "tudatos randevúzásról" szól, nem "üzletről", a Tinder pedig arra kéri felhasználóit, hogy személyes kapcsolatokat építsenek, ne üzletieket.
Jeffrey Hall, a Kansas Egyetem kommunikációs professzora szerint az álláskeresés társkereső alkalmazásokon aligha válik általánossá. Inkább arra példa, hogyan formálják át a felhasználók kreatívan a különböző platformokat saját céljaikra.
A 26 éves Alaina Davenport, Los Angeles-i sminkes a nyáron a Hinge-en keresztül talált munkát. Egy match a munkáját bemutató portfóliót kérte tőle, ami utána egy egész napos forgatáshoz vezetett. Davenport értékelte a lehetőséget, bár bevallotta, eredetileg inkább randira vágyott volna. Végül találkoztak is, de a kapcsolat nem tartott sokáig. Ez összhangban van a ResumeBuilder.com megállapításával, miszerint
az álláskeresésre használt társkereső profilok gazdáinak 38 százaléka fizikai kapcsolatba is került azzal, akit eredetileg szakmai okból ismert meg.
A 28 éves Kait O'Neill júniusban fordult a Hinge-hez, amikor tanárként új állást keresett. Hónapokig pályázott sikertelenül, mire úgy döntött, profilján nyíltan feltünteti, hogy munkát keres. Három hónap alatt többen is érdeklődtek a keresett pozíció iránt, illetve álláslehetőségekről beszélgettek vele.
Idővel azonban lelkiismeret-furdalása támadt, amiért kizárólag foglalkozás alapján választott partnereket. "Csak növelte az álláskeresés miatti stresszt, hogy ez is egy újabb módszer volt, ami nem működött" – mondta.
O'Neill azóta visszatért a LinkedInre.
Címlapkép forrása: Shutterstock
