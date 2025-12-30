  • Megjelenítés
Akkora rémálom lett a munkaerőpiac, hogy van, aki már a Tinderen keres állást
Gazdaság

Akkora rémálom lett a munkaerőpiac, hogy van, aki már a Tinderen keres állást

Portfolio
Egyre több álláskereső a társkereső alkalmazásokat is beveti, hogy ajánlásokhoz vagy állásinterjúhoz jusson – a feszes munkaerőpiacon a digitális platformok közötti határok végleg elmosódni látszanak. A Tindert és Bumblet használó megkérdezettek több mint fele mondta, hogy használta már karrierépítésre ezeket a randiappokat – tudósított a Bloomberg.

A húszéves Tiffany Chau, a kaliforniai College of the Arts harmadéves hallgatója ősszel úgy alakította át Hinge-profilját, hogy olyan emberekkel találkozzon, akik ajánlással vagy állásinterjú lehetőséggel segíthetik. Az egyik új ismeretsége egy Halloween partira vezette, ahol egy terméktervezői gyakornoki pozíció megszerzése érdekében csevegett a résztvevőkkel. Az eseményen hasznos tippeket kapott valakitől, aki nemrég az Accenture-nél járt állásinterjún. Randiból viszont nem lett semmi.

Számomra a társkereső appok egyszerűen újabb platformot jelentenek a kapcsolatépítésre, mint az Instagram vagy a LinkedIn

– mondta Chau.

Ő csak egyike azoknak az álláskeresőknek, akik azzal szembesültek, hogy az online állásvadászat sokszor csődöt mond. A HR-eseket elárasztják a jelentkezők, a mesterséges intelligencia előszűri az önéletrajzokat, a munkaerő-közvetítő programok pedig túlterheltek. Az automatizáció egyre inkább kiszorítja az emberi kapcsolatot a felvételi folyamatból, ezért a jelöltek bármilyen úton megpróbálnak eljutni egy hús-vér toborzóhoz. Az egyre inkább mesterséges intelligencia vezérelt toborzási folyamatok kialakulásáról Magyarországon itt írtunk korábban:

Még több Gazdaság

Dambisa Moyo: Öt erő, amely alapjaiban rendezi át a világgazdaságot

Kenneth Rogoff: Lassan jön az elkerülhetetlen piaci összeomlás?

Robotzsaru újratöltve: Az AI a bűnüldözésében is új korszakot nyit

Kapcsolódó cikkünk

Ennyivel nőttek a bérigények Magyarországon, egy ágazat kiugró eredményt ért el

Az amerikai munkanélküliségi ráta 2025-ben 4,6 százalékra emelkedett a Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Miközben az érettségizettek körében stagnált a munkanélküliség, a diplomások körében az aránya egy év alatt 2,5-ről 2,9 százalékra nőtt.

A ResumeBuilder.com októberi, mintegy 2200 amerikai társkeresőoldal-felhasználót érintő felmérése szerint a válaszadók harmada keresett már álláslehetőséget társkereső platformokon. Kétharmaduk kifejezetten vonzó munkahelyeken dolgozó partnereket célzott meg, háromnegyedük pedig olyan emberekkel matchelt, akik számukra érdekes pozícióban dolgoztak.

Ez nem csupán a fiatalok játéka: az így munkahelyet keresők közel fele évi 200 ezer dollárnál többet keres, ami arra utal, hogy tapasztaltabb, vezető beosztású munkavállalókról van szó – állapította meg Stacie Haller, a ResumeBuilder.com karriertanácsadója.

A hálózatépítés az egyetlen módja annak, hogy valaki kiemelkedjen az álláskeresés mai rémálmából

– tette hozzá.

A társkereső cégek is felfigyeltek a jelenségre. A Grindr termékfejlesztési igazgatója, AJ Balance elmondta, hogy a platform mintegy 15 millió havi aktív felhasználója között már nemcsak a randizók, hanem a szakmai kapcsolatokat keresők is jelen vannak – nagyjából a felhasználók negyedéről van szó.

Más vállalatok viszont ragaszkodnak az eredeti célhoz. A Bumble szóvivője közölte, hogy alkalmazásaik elsődleges használata álláskeresésre "nem egyeztethető össze a küldetésükkel". A Hinge hangsúlyozza, hogy a "tudatos randevúzásról" szól, nem "üzletről", a Tinder pedig arra kéri felhasználóit, hogy személyes kapcsolatokat építsenek, ne üzletieket.

Jeffrey Hall, a Kansas Egyetem kommunikációs professzora szerint az álláskeresés társkereső alkalmazásokon aligha válik általánossá. Inkább arra példa, hogyan formálják át a felhasználók kreatívan a különböző platformokat saját céljaikra.

A 26 éves Alaina Davenport, Los Angeles-i sminkes a nyáron a Hinge-en keresztül talált munkát. Egy match a munkáját bemutató portfóliót kérte tőle, ami utána egy egész napos forgatáshoz vezetett. Davenport értékelte a lehetőséget, bár bevallotta, eredetileg inkább randira vágyott volna. Végül találkoztak is, de a kapcsolat nem tartott sokáig. Ez összhangban van a ResumeBuilder.com megállapításával, miszerint

az álláskeresésre használt társkereső profilok gazdáinak 38 százaléka fizikai kapcsolatba is került azzal, akit eredetileg szakmai okból ismert meg.

A 28 éves Kait O'Neill júniusban fordult a Hinge-hez, amikor tanárként új állást keresett. Hónapokig pályázott sikertelenül, mire úgy döntött, profilján nyíltan feltünteti, hogy munkát keres. Három hónap alatt többen is érdeklődtek a keresett pozíció iránt, illetve álláslehetőségekről beszélgettek vele.

Idővel azonban lelkiismeret-furdalása támadt, amiért kizárólag foglalkozás alapján választott partnereket. "Csak növelte az álláskeresés miatti stresszt, hogy ez is egy újabb módszer volt, ami nem működött" – mondta.

O'Neill azóta visszatért a LinkedInre.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Oroszország ünnepel: azt mondják, megvalósult Medvegyev jóslata
Megindult, amitől sokan rettegtek: Amerika katonai csapást mért Putyin szövetségesére
Tomboló ciklon tart Magyarország felé: északon 150 kilométer per órás széllökéseket is mértek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility