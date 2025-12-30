  • Megjelenítés
 
Dambisa Moyo: Öt erő, amely alapjaiban rendezi át a világgazdaságot

A világgazdaság nemcsak a lassuló növekedés, a kereskedelmi háborúk és a geopolitikai feszültségek miatt áll fordulópont előtt: öt mély, hosszú távú strukturális trend – a demográfiai átalakulástól a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásain és az erőforráshiányon át a pénzügyi kockázatvállalás globális szétválásáig – alapjaiban rajzolhatja újra a növekedés, a befektetések és a hatalmi viszonyok térképét.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A lassuló gazdasági növekedés, az eszkalálódó kereskedelmi háborúk, a határokon átnyúló tőkeáramlások szigorodása és az erősödő migrációs nyomás uralja a híreket – nem véletlenül.

Ezek az erők együtt alááshatják a multilateralizmust, és felgyorsíthatják az olyan tömbök felemelkedését, mint a nagy feltörekvő gazdaságokat tömörítő BRICS+ csoport, megteremtve a feltételeit a világgazdaság mélyreható átrendeződésének.

Ám további öt strukturális trend is legalább ennyire – ha nem még inkább – átalakító erejű lehet.

