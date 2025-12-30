Fordulat Európában: évtizedes normák dőlnek meg a piacokon

A tízéves olasz államkötvények és a német Bundok hozamkülönbsége – amely az olasz hitelezés kockázatának egyik legfontosabb mutatója – ebben a hónapban 0,7 százalékpont alá szűkült. Ez a legalacsonyabb érték 2009 vége óta. Spanyolország esetében a különbség a robusztus gazdasági növekedésnek köszönhetően már 0,5 százalékpont alatt jár.
A korábban perifériának tartott országok egyre inkább összeolvadnak a biztonságosabbnak számító befektetési célpontokkal, mint Franciaország, Belgium vagy Ausztria
– mondta Ales Koutny, a Vanguard befektetési társaság nemzetközi kamatokért felelős vezetője. Hozzátette: "a befektetőknek ugyan hosszú az emlékezetük, de megfelelő ösztönzők mellett hajlandók új fejezetet nyitni."
A déli államok gazdasági fellendülése közepette a befektetési alapkezelők egyre szívesebben vásárolnak olasz és spanyol állampapírokat. Ezzel párhuzamosan Franciaország – amelyet hagyományosan az övezet biztonságosabb gazdaságai között tartottak számon – a növekvő költségvetési hiány és a politikai bizonytalanság miatt már Spanyolországnál is drágábban jut hitelhez. Még Németország megítélése is változott, miután Berlin ezermilliárd eurós költekezési programot indított.
A befektetők Spanyolország javuló gazdasági pályáját, valamint a politikailag stabil olasz kormány megfontolt költségvetési politikáját emelik ki.
Ken Egan, a KBRA hitelminősítő európai szuverén hitelezési igazgatója szerint
ma már két Európáról, egy északi és egy déli történetről beszélhetünk.
A déli országok határozottan elindultak a krónikus deficitektől való elszakadás irányába, miközben Franciaországban az elöregedő társadalom költségei, a gyengébb növekedés és a magasabb kiadások fokozatosan rontják a költségvetési pozíciót.
Spanyolország 2025-ben várhatóan már második éve lesz a világ leggyorsabban növekvő fejlett nagyhatalma. A bevándorlás, a turizmus, az alacsony energiaköltségek és az uniós források együttese 2,9 százalékos GDP-bővülést vetít előre. A növekvő adóbevételeknek köszönhetően az ország hiánya a tavalyi 3,2 százalékról idén 2,5 százalékra csökkenhet.
Olaszország gazdasága jóval visszafogottabban teljesít: a növekedés várhatóan 2027-ig egy százalék alatt marad. A befektetők mégis megkedvelték Giorgia Meloni miniszterelnököt, akinek jobboldali kormánya a megélhetési nehézségek ellenére is elkötelezett a hiánycsökkentés mellett. Ráadásul Róma mostanra kezdi learatni a korábbi adóelkerülés-ellenes intézkedések gyümölcseit. A 2023-as, 7,2 százalékos hiány 2025-re 3 százalékra mérséklődhet, így Olaszország a vártnál korábban léphet ki az uniós túlzottdeficit-eljárásból – éppen akkor, amikor Franciaország túllépi a Brüsszelben vállalt hitelfelvételi célokat.
Abszolút értékben az olasz és a spanyol finanszírozási költségek továbbra is magasak a járvány idején tapasztalt, rendkívül alacsony vagy negatív kamatszintekhez képest. Olaszország jelenleg mintegy 3,5, Spanyolország pedig nagyjából 3,3 százalékos hozamszinten finanszírozza magát.
Az azonban, hogy ezek az országok ma már jóval közelebb kereskednek a korábban biztonságosabbnak tartott társaikhoz, teljesen más korszakot jelez
– fogalmazott James McAlevey, a BNP Paribas Asset Management globális kötvényportfólió-menedzsere. Szerinte akár a jegybanki tartalékokat kezelő, hagyományosan rendkívül óvatos befektetők is elkezdhetnek olasz vagy spanyol állampapírokat vásárolni devizatartalékaik befektetésekor.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
