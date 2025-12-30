  • Megjelenítés
Fordulat Európában: évtizedes normák dőlnek meg a piacokon
Gazdaság

Fordulat Európában: évtizedes normák dőlnek meg a piacokon

Portfolio
Olaszország és Spanyolország 10 éves lejáratú kötvényhozamai tizenhat éve nem látott mértékben közelítette meg a németet, mivel a befektetők egyre inkább jutalmazzák a két ország költségvetési fegyelmét. Eközben az euróövezet más országaiban - például Franciaországban és Németországban - az emelkedő adósságpálya miatt egyre inkább aggódnak a befektetők - írta meg a Financial Times.

A tízéves olasz államkötvények és a német Bundok hozamkülönbsége – amely az olasz hitelezés kockázatának egyik legfontosabb mutatója – ebben a hónapban 0,7 százalékpont alá szűkült. Ez a legalacsonyabb érték 2009 vége óta. Spanyolország esetében a különbség a robusztus gazdasági növekedésnek köszönhetően már 0,5 százalékpont alatt jár.

A korábban perifériának tartott országok egyre inkább összeolvadnak a biztonságosabbnak számító befektetési célpontokkal, mint Franciaország, Belgium vagy Ausztria

– mondta Ales Koutny, a Vanguard befektetési társaság nemzetközi kamatokért felelős vezetője. Hozzátette: "a befektetőknek ugyan hosszú az emlékezetük, de megfelelő ösztönzők mellett hajlandók új fejezetet nyitni."

Kapcsolódó cikkünk

Eddig tartott a centrum-periféria megosztottság? Évtizedes átrendeződés zajlik Európában

A déli államok gazdasági fellendülése közepette a befektetési alapkezelők egyre szívesebben vásárolnak olasz és spanyol állampapírokat. Ezzel párhuzamosan Franciaország – amelyet hagyományosan az övezet biztonságosabb gazdaságai között tartottak számon – a növekvő költségvetési hiány és a politikai bizonytalanság miatt már Spanyolországnál is drágábban jut hitelhez. Még Németország megítélése is változott, miután Berlin ezermilliárd eurós költekezési programot indított.

Még több Gazdaság

Figyelmet kér a MÁV: így közlekednek Szilveszter éjjelén a vonatok és a buszok

Itt a hidegfront, akár 2 centi hó is eshet ma

Bóvliba vágta Budapest hitelminősítését a Moody's

A befektetők Spanyolország javuló gazdasági pályáját, valamint a politikailag stabil olasz kormány megfontolt költségvetési politikáját emelik ki.

Ken Egan, a KBRA hitelminősítő európai szuverén hitelezési igazgatója szerint

ma már két Európáról, egy északi és egy déli történetről beszélhetünk.

A déli országok határozottan elindultak a krónikus deficitektől való elszakadás irányába, miközben Franciaországban az elöregedő társadalom költségei, a gyengébb növekedés és a magasabb kiadások fokozatosan rontják a költségvetési pozíciót.

Spanyolország 2025-ben várhatóan már második éve lesz a világ leggyorsabban növekvő fejlett nagyhatalma. A bevándorlás, a turizmus, az alacsony energiaköltségek és az uniós források együttese 2,9 százalékos GDP-bővülést vetít előre. A növekvő adóbevételeknek köszönhetően az ország hiánya a tavalyi 3,2 százalékról idén 2,5 százalékra csökkenhet.

Kapcsolódó cikkünk

Krónikus pazarlóból példakép: így utasította maga mögé Európát a mediterrán ország

Olaszország gazdasága jóval visszafogottabban teljesít: a növekedés várhatóan 2027-ig egy százalék alatt marad. A befektetők mégis megkedvelték Giorgia Meloni miniszterelnököt, akinek jobboldali kormánya a megélhetési nehézségek ellenére is elkötelezett a hiánycsökkentés mellett. Ráadásul Róma mostanra kezdi learatni a korábbi adóelkerülés-ellenes intézkedések gyümölcseit. A 2023-as, 7,2 százalékos hiány 2025-re 3 százalékra mérséklődhet, így Olaszország a vártnál korábban léphet ki az uniós túlzottdeficit-eljárásból – éppen akkor, amikor Franciaország túllépi a Brüsszelben vállalt hitelfelvételi célokat.

Kapcsolódó cikkünk

Stagnálásba fulladt Európa egyik legnagyobb gazdasága

23 év után végre fellélegezhet Olaszország: felminősítette őket a Moody's

Abszolút értékben az olasz és a spanyol finanszírozási költségek továbbra is magasak a járvány idején tapasztalt, rendkívül alacsony vagy negatív kamatszintekhez képest. Olaszország jelenleg mintegy 3,5, Spanyolország pedig nagyjából 3,3 százalékos hozamszinten finanszírozza magát.

Az azonban, hogy ezek az országok ma már jóval közelebb kereskednek a korábban biztonságosabbnak tartott társaikhoz, teljesen más korszakot jelez

– fogalmazott James McAlevey, a BNP Paribas Asset Management globális kötvényportfólió-menedzsere. Szerinte akár a jegybanki tartalékokat kezelő, hagyományosan rendkívül óvatos befektetők is elkezdhetnek olasz vagy spanyol állampapírokat vásárolni devizatartalékaik befektetésekor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megindult, amitől sokan rettegtek: Amerika katonai csapást mért Putyin szövetségesére
Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden
Tomboló ciklon tart Magyarország felé: északon 150 kilométer per órás széllökéseket is mértek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility