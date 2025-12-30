Jövőre minden összetörik, amit a munka világáról gondoltál

2026-ban a HR már nem pusztán adminisztráció, toborzás, megtartás és tehetségmenedzsment lesz, hanem egyre inkább stratégiai harctér, ahol az AI integráció, a készség-alapú kiválasztás, az újraértelmezett irodahasználat és a munkavállalói jóllét versenyképességi kérdéssé válnak.

A vállalatok, amelyek év végén stratégiai döntéseket hoznak, ma egyszerre kell, hogy felkészítsék munkatársaikat a technológiai átalakulásra, miközben gondoskodniuk kell arról is, hogy az ember maradjon a középpontban.

Nagy számban kopogtatnak igényeikkel a munkáltatók ajtaján a Z-generáció tagjai, miközben szinte minden eddigi szabályrendszert megkérdőjeleznek és felülírnak a kompetenciaalapú értékek. HR-es és vezető legyen a talpán, aki ebben a helyzetben úgy érzi, tudja, mi vár rá és az általa képviselt szervezetre 2026-ban.

Összegyűjtöttük, melyek azok a legfőbb trendek, amelyek a jövő munkaerőpiacát formálják.