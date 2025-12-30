  • Megjelenítés
 
Kenneth Rogoff: Lassan jön az elkerülhetetlen piaci összeomlás?

Az elmúlt év legnagyobb meglepetése nem az, hogy a globális eszközárak olyan meredeken emelkedtek, hanem, hogy a befektetőket alig nyugtalanították a meglévő kockázatok, leszámítva egy rövid pánikot, amelyet Donald Trump amerikai elnök áprilisi Liberation Day vámbejelentései okoztak. A kérdés most az, hogy 2026-ban megtörik-e a varázslat.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Arra számíthatnánk, hogy három évnyi rendkívüli hozamok után a piacok elkezdenek aggódni a tartós eufória utáni elkerülhetetlen összeomlás miatt. Az AI ugyan ígéretesnek tűnik (legalábbis a vállalatok számára, ha nem is mindig a munkavállalóknak), de a transzformatív technológiák hosszú története – a vasúttól és a belső égésű motoroktól az internetig – fellendülésekkel és visszaesésekkel tarkított.

A piacra korán belépők gyakran látványosan összeomlanak, majd később helyüket második generációs cégek veszik át. És bár néhány vállalat domináns szerepet tölthet be, ahogyan az IBM tette egykor a számítástechnikában, ez alig csökkenti a bizonytalanságot, mivel a hosszú ideig tartó piaci érvényesülés soha nem garantált.

Mivel a befektetők nehezen tudják felmérni, hogy az AI hogyan fogja befolyásolni a növekedést és a vállalatok nyereségességét,

