Támadás Putyin háza ellen: végre kiderült, mi történt az orosz elnökkel

Vlagyimir Putyin orosz elnök ma a védelmi miniszter-helyettessel és egy veteránokat segítő szervezet elnökével találkozott, munkáját nem befolyásolja a tegnapi, elnöki rezidencia ellen történt állítólagos ukrán támadás – közölte az orosz MK.ru.

A lap cikke nagyrészt Putyin találkozójáról szól, az Anyaföld Védői Alapítvány tevékenységét méltatják és részletezik. A beszámoló apropóját viszont valószínűleg az adja, hogy a Kreml délelőtt nem volt hajlandó elmondani, hol van most Vlagyimir Putyin orosz elnök, Kijev pedig ezt kifejezetten jelentős furcsaságként értékelte, a tegnapi, elnöki rezidenciát ért állítólagos dróntámadás kapcsán.

Azt továbbra sem tudni, hogy a dróntámadás idején – ha valóban volt ilyen – Putyin hol tartózkodott, az elnök viszont az orosz média közlése szerint sértetlen.

Kijev továbbra is tagadja, hogy megtámadták volna Putyin személyes rezidenciáját az ukrán drónerők. Ma délután Herojij Tikhij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője megvádolta Oroszországot azzal, hogy hamis zászlós hadműveletet hajtottak végre, azzal a céllal, hogy szabotálják a béketárgyalásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images