Történelmi lépés: Románia uniós pénzből épít autópályát egy szomszédos ország területén

A Marosvásárhelytől induló, a Székelyföld északi részét átszelő A8-as autópálya új 15,5 kilométeres szakaszának végpontja a Moldovai Köztársaság területén fekvő Ungheni városa lesz. Ezzel Románia építi meg az első autópályaszakaszt a vele szomszédos köztársaságban.
A beruházás becsült költsége 4,7 milliárd lej (kb. 920 millió euró), amit az uniós "SAFE" program keretében fognak finanszírozni.
"Románia meg fogja építeni, uniós alapokból, az első pár kilométer autópályát Moldova Köztársaság területén. Ugyanazon szerződés keretében a kivitelező megépíti az Ungheni-Chisinau autópálya első 5 kilométerét a Prut hídja és Ungheni körgyűrűje között" - nyilatkozta Horatiu Cosma, a bukaresti szállításügyi minisztérium államtitkára.
A kivitelezőnek 10 hónap áll majd rendelkezésére a tervezésre, és 36 hónap a munkálatok elvégzésére.
Az A8-as autópálya többi szakaszának már lezárult a közbeszerzési eljárása, Marosvásárhely és Nyárádszereda között pedig elkezdődtek a munkálatok.
