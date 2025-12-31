Hegesztő és falépítő robotokat is irányít majd az AI az építőiparban

Rövid idő alatt akár több ezer tervrajz összeállítására, hegesztőrobotok irányítására, a fizikai munkások fáradtsági szintjének figyelésére, de az alapanyaghiány előrejelzésére is képesek lesznek az AI-alapú technológiák a jövő építőiparában.

A mesterséges intelligencia és a hozzá kapcsolódó technológiák rohamos fejlődése nem csupán az informatikai szektort vagy az egészségügyet formálja át, hanem egyre hangsúlyosabb szerepet kap a hagyományos, konzervatívabb iparágakban is. Az építőiparban a tervezési folyamatokban és a kivitelezés során már most is egyre több helyen alkalmaznak AI-megoldásokat, amelyek nemcsak a hatékonyságot növelik, de hozzájárulnak a költségek csökkentéséhez, a biztonság javításához és a fenntarthatóbb működéshez is. A következő években várhatóan számos más területen is robbanásszerű fejlődésnek lehetünk tanúi az AI használata terén.

Ausztráliában Új-Dél-Wales államban AI-vezérelt mobil mikrogyárakat (Mobile Micro-Factories, MMFs) tesztelnek az építőipari vállalatok egy pilot program keretében. Ezek a hordozható, konténeres gyártóberendezések építőipari modulokat, például házrészeket állítanak elő, de képesek szervezni a szállítást, valamint az összeszerelést is. Az innováció lehetővé teszi, hogy egy házat 30-60 nap alatt felépítsenek akár egyharmad költséggel a hagyományos módszerekhez képest. Az MMFs-ek révén az egyébként akut lakáshiány enyhülhet Ausztráliában annak ellenére, hogy az országban kiemelkedően magasak az alapanyagárak, és szinte mindenütt munkaerőhiány van az építőipar területén. 2024-ben mindezek miatt 62 ezerrel kevesebb lakás épült a szükségesnél.

A World Economic Forum előrejelzése szerint 2025 és 2030 között világszerte az építőipari munkások számában tapasztalható majd az egyik legnagyobb mértékű növekedés. A vezetők számára az AI-technológiák helyes időben és mértékben való alkalmazása lesz az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb kihívása.

Nem csak a munkamódszereket, hanem a toborzási eszközöket is nagymértékben megváltoztatja, és a félelmekkel ellentétben valószínűleg nem felszámolja majd a munkahelyeket, hanem lényegesen megkönnyíti a feladatok elvégzését , biztonságosabbá és zökkenőmentesebbé, valamint olcsóbbá teszi a projektek kivitelezését.

Iparági szakértők véleménye szerint először a tervezők munkáját könnyíti meg - váltja ki? -, és kevésbé gyorsan fog fejlődni a technológia, mint arra most számítani lehet. Hatékonyságnövelésben viszont óriási lökést adhat a szektornak.

Több ezer terv készítése sem akadály

Az építési projektek sikerének kulcsa gyakran már a tervezési szakaszban eldől. A hagyományos tervezési módszerek sok időt vesznek igénybe, és számos hibalehetőséget rejtenek magukban. Az AI azonban képes arra, hogy a tervezési folyamatot optimalizálja, és ahol csak lehet, automatizálja.

Az építészeti és mérnöki szoftverek, például a generatív tervezést alkalmazó rendszerek lehetővé teszik, hogy a tervezők akár több ezer lehetséges variációt hozzanak létre egy épületre vonatkozóan, figyelembe véve az ügyfél igényeit, a költségkeretet, az energiahatékonyságot és a környezeti feltételeket. A mesterséges intelligencia ezekből a lehetőségekből képes kiválasztani az optimális megoldásokat – olykor olyan kombinációkat is, amelyekre emberi tervező nem is gondolt volna.

A BIM (Building Information Modeling) rendszerek AI-integrációval kiegészítve szintén óriási potenciált rejtenek. A mesterséges intelligencia képes ugyanis javaslatokat tenni például a szerkezeti stabilitás javítására, az energiafogyasztás optimalizálására vagy az ütközések (clash detection) elkerülésére. Becslések szerint az építési projektek során az erőforrások – idő, pénz és anyagok – 25-30%-át pazarolják el a szükséges módosítások megoldására. Például azért, mert a különböző szakágak képviselői – tervezők, kivitelezők, elektromos szakemberek – nem veszik figyelembe a többiek által támasztott igényeket, így ugyanoda teveznek például egy falat, ahova a másik az elektromos vezetéket vagy egy átjárót. A BIM nem csak a tervezési szakaszban, hanem a kivitelezés során, a munkafázisok egymásutániságának megtervezésében, és az épület elkészülte után az üzemeltetési, karbantartási fázisban is képes kezelni és elhárítani a szakági ütközéseket.

A kivitelezési szakaszban az AI szintén kulcsszerepet játszhat, és elejét veheti a késéseknek, költségtúllépéseknek és biztonsági problémáknak.

Falépítő robotok és terepfelügyelő drónok

A robotika és az AI-technológiák ötvözésével létrehoztak már olyan gépeket, amelyek képesek önállóan falakat építeni, betonozni vagy hegeszteni.

Ezek nemcsak gyorsabban dolgoznak, de pontosabbak is, mint az emberi munkaerő, ráadásul használatukkal sokkal kisebb az esélye a munkahelyi baleseteknek.

Drónok segítségével folyamatosan monitorozhatók az építési munkaterületek. Az AI pedig a drónok által készített légi felvételek és 3D-szkennelések alapján össze tudja hasonlítani a kivitelezés aktuális állapotát az ütemtervvel, és időben jelez, ha a kettő között eltérés tapasztalható. Ez lehetővé teszi az azonnali beavatkozást, mielőtt a probléma súlyosbodna.

Az AI képes elemezni a munkaerő mozgását és tevékenységét is, figyelni, viselnek-e az emberek védőfelszerelést, biztonságos-e az eszközhasználatuk. A mesterséges intelligencia felismeri a veszélyes szituációkat, és figyelmeztetést küldhet a munkavezetőknek. Emellett segíthet a végsőkig optimalizálni a munkabeosztás és műszakterv kialakítását azáltal, hogy maximálisan figyelembe veszi a dolgozók teljesítményét, képességeit és aktuális fáradtságszintjét.

Természetesen nagy szerepe lehet az építőipari cégek adminisztratív és menedzsment folyamataiban is a projektek költségvetésének megtervezésétől, az erőforrás-elosztásán át az utánkövetés egyes fázisaiig.

Anyaghiány előrejelezve

Az AI-alapú előrejelző rendszerek képesek megjósolni a költségtúllépés kockázatát, a projektek csúszását vagy éppen az építőanyag-hiányt a korábbi projektek adatai, az aktuális piaci trendek és számos más, helyszínspecifikus tényezők alapján. Becsléseik az eddigi tapasztalatok tanúsága szerint gyakran lényegesen pontosabbak, mint a hagyományos módszerek.

Az erőforrás-elosztásban szintén nagy szerepe lehet az AI-nak, főként több telephellyel, több helyszínen és/vagy nagyszámú munkással dolgozó cégek esetében. Mivel képes optimalizálni, hogy mikor, hova és mennyi munkaerőt, gépet vagy anyagot szükséges irányítani, csökkenti a felesleges kiadásokat, növeli a hatékonyságot, és rugalmasabbá teszi a reagálást a váratlan helyzetekre.

Zöld megoldásokra optimalizálva

Az AI alkalmazásával fenntarthatóbb is lehet az építőipari működés. A gépi tanulási algoritmusok kiválóan képesek modellezni egy adott épület energiafogyasztását a tervezési fázistól kezdve. A zöld megoldások előnyben részesítése és az anyaghasználat optimalizálása révén radikálisan csökkenthető az építési hulladék mennyisége és a CO₂-kibocsátás.

Az AI-rendszerek betanítása és integrálása komoly beruházást igényel, ami az építőiparban főként a kisebb vállalkozások számára jelenthet akadályt.

Ugyanakkor a szoftverek fejlődése, a költségek csökkenése és a digitális forradalom újabb lépcsőfokai várhatóan azt eredményezik majd, hogy az AI e területen is egyre szélesebb körben fog elterjedni. Szinte kizárt, hogy a vezetők elkerülhetik a használatát, de az alkalmazottak is jobban teszik, ha lélekben – és főként szakmai skillekben – felkészülnek arra, hogy az életük része lesz.

