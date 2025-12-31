  • Megjelenítés
Jó hírek érkeztek Kínából, idén is teljesülhetett a növekedési cél
Hszi Csin-ping kínai elnök bejelentette, hogy Kína várhatóan teljesíti 2025-ös gazdasági céljait, és a növekedés elérheti az 5 százalékot. Az optimista nyilatkozatot friss adatok támasztják alá: a feldolgozóipar kilenc hónap után először ismét bővült - tudósított a Bloomberg.

A hivatalos statisztikák szerint a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index decemberben 50,1 pontra emelkedett a novemberi 49,2 pontról. Ezzel véget ért a nyolc hónapja tartó zsugorodás. A javulást egy piaci felmérés is megerősítette, amely szintén átlépte az 50 pontos határt, vagyis azt a szintet, amely elválasztja a bővülést a visszaeséstől.

Az index szerény emelkedése igazolni látszik Peking óvatos gazdaságpolitikai megközelítését, amely kerüli a Wall Street által sürgetett, nagyszabású élénkítő csomagokat.

Rövid távon az erős külső kereslet miatt a döntéshozók nem érzik sürgetőnek az ösztönzők fokozását. Ha viszont az export hirtelen lassul, Peking nagyobb belföldi élénkítést indít a rés betöltésére

– mondta Larry Hu, a Macquarie Group kínai gazdasági elemzője.

A költségvetési lazításra utaló hírekre reagálva a kínai 30 éves államkötvények árfolyama 0,8 százalékkal esett, ami arra utal, hogy a befektetők elkezdtek elfordulni a biztonságosnak számító eszközöktől.

Kedden a kormány 62,5 milliárd jüan (8,9 milliárd dollár) értékű fogyasztói támogatási csomagot jelentett be 2026-ra, amellyel meghosszabbítja az elektromos járművekre és elektronikai cikkekre vonatkozó csereprogramot. A pénzügyminisztérium emellett kiterjesztette az ingatlanértékesítésre vonatkozó adókedvezményeket is.

A részletek közelebbi vizsgálata ugyanakkor rávilágít a kínai gazdaság jellegzetes, kettős működésére. Miközben a feldolgozóipar javulást mutat, a szolgáltatási szektor 2023 vége óta először két egymást követő hónapban is zsugorodott.

A gyenge fogyasztói költés továbbra is kiszolgáltatottá teszi a gazdaságot a külső kockázatokkal szemben, különösen úgy, hogy az ezermilliárd dollárt meghaladó kereskedelmi többlet egyre nagyobb figyelmet kap a nemzetközi partnerek részéről.

A feldolgozóiparon belül is látszanak figyelmeztető jelek. A Goldman Sachs egyik elemzője rámutatott, hogy a beszerzési és értékesítési árak dinamikája közötti tartós különbség szűkíti a vállalatok nyereségét: a gyárak egyre többet fizetnek az alapanyagokért, miközben a készletek leépítése érdekében csökkentik a késztermékek árait.

Hszi Csin-ping korábban jelezte, hogy elfogadja az egyes régiókban tapasztalható lassabb növekedést, és hangsúlyozta: a gazdasági fejlődés minőségére, nem pedig puszta ütemére kell összpontosítani. 2026-ban ez várhatóan a csúcstechnológiai feldolgozóiparra irányuló célzott támogatások folytatását jelenti majd, amely a márciusban megjelenő új ötéves terv egyik központi eleme lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

