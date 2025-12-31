Megjött a friss előrejelzés: havazás jöhet az év utolsó napján Magyarországon!

A szervezet előrejelzésében az olvasható, hogy a nap első felében nagyrészt napos, de szeles idő lesz várható. Elsősorban a Dunántúli-középhegységben, esetleg a Kisalföldön viharos széllökésekre kell felkészülnünk, ezután pedig északnyugatról vastagodni kezd majd a felhőzet.

A délután folyamán elszórtan havazás lehet Magyarország egyes részein.

A hőmérséklet országszerte fagypont körül lesz, a csúcsérték ennél várhatóan nem lesz magasabb.

Estére veszít erejéből a légmozgás, csupán Sopron és a Fertő-tó térségében maradhat élénk, erős a szél – olvasható a Hungaromet posztjában.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán