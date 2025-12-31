  • Megjelenítés
Megjött a jelentés: kiderült, milyen időjárással indul a 2026-os év
Gazdaság

Megjött a jelentés: kiderült, milyen időjárással indul a 2026-os év

MTI
|
Portfolio
A jövő év hideg, főként az ország déli felén csapadékos idővel kezdődik - írta a HungaroMet Zrt. szerdai agrometeorológiai elemzésében.

Az előrejelzés szerint a jövő év hideg, főként az ország déli felén csapadékos idővel kezdődik, vasárnapig a déli országrészben várható 5-15 milliméternyi csapadék, másol ennél kevesebbre lehet számítani.

Eleinte havas eső, majd havazás várható, és a jövő hét első felében is főként a déli és keleti országrészekben várható hóesés.

Az idő szeles marad. Főként az Alföldön pénteken és szombaton fagymentesek lesznek az éjszakák, napközben pedig 1-6 fok közé melegszik a levegő, a többi éjszakán azonban országszerte fagypont alá, főként északon mínusz 5 fok alá csökken a hőmérséklet, és vasárnaptól nappal is csak fagypont körüli vagy kevéssel az alatti értékek várhatók.

Kapcsolódó cikkünk

Mínusz 34 fok és hófúvás: brutális vihar bénította meg Amerika felét, több ezer repülő fel se tudott szállni

Robotzsaru újratöltve: Az AI a bűnüldözésében is új korszakot nyit

Lecsap a tél: itt a friss előrejelzés az újévi havazásról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bekerítette Tajvant a kínai hadsereg, aztán rakétákat lőttek ki - Ma megtörtént a fordulat, amire mindenki várt
Váratlan lépésre szánta el magát Oroszország: két megyével bővítenék a "pufferzónát"
Lecsap a tél: itt a friss előrejelzés az újévi havazásról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility