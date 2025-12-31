Megjött a jelentés: kiderült, milyen időjárással indul a 2026-os év

A jövő év hideg, főként az ország déli felén csapadékos idővel kezdődik - írta a HungaroMet Zrt. szerdai agrometeorológiai elemzésében.

Az előrejelzés szerint a jövő év hideg, főként az ország déli felén csapadékos idővel kezdődik, vasárnapig a déli országrészben várható 5-15 milliméternyi csapadék, másol ennél kevesebbre lehet számítani.

Eleinte havas eső, majd havazás várható, és a jövő hét első felében is főként a déli és keleti országrészekben várható hóesés.

Az idő szeles marad. Főként az Alföldön pénteken és szombaton fagymentesek lesznek az éjszakák, napközben pedig 1-6 fok közé melegszik a levegő, a többi éjszakán azonban országszerte fagypont alá, főként északon mínusz 5 fok alá csökken a hőmérséklet, és vasárnaptól nappal is csak fagypont körüli vagy kevéssel az alatti értékek várhatók.

