Súlyos vonatbaleset az év utolsó napján: 40 ember megsérült a népszerű turistacélpontnál Peruban
Súlyos vonatbaleset az év utolsó napján: 40 ember megsérült a népszerű turistacélpontnál Peruban

MTI
Két turistavonat ütközött össze frontálisan helyi idő szerint kedden Peru délkeleti részén, a híres Machu Picchu erődítményhez vezető úton, legalább egy ember meghalt, negyvenen megsérültek - közölték a hatóságok.

A halálos áldozat az egyik mozdonyvezető volt - közölte a cuscói regionális ügyészség. A sérültek állampolgársága egyelőre nem ismert.

Machu Picchu, amely 1983 óta a világörökség része, hivatalos adatok szerint naponta átlagosan 4500 látogatót fogad, köztük sok külföldit. Az inkák híres városába a látogatók előbb vonattal, majd busszal jutnak el.

A baleset helyi idő szerint 13 óra 20 perckor történt az Ollantaytambo és Machu Picchu közötti egyirányú vasútvonalon, az andoki Cusco régióban.

A vasútvonal koncessziós jogosultja, a Ferrocarril Transandino társaság közölte, hogy "a két vonat, az Inca Rail és a PeruRail üzemeltetőinek szerelvénye ütközött össze, ami emberáldozatokat és anyagi károkat követelt".

Az ügyészség közölte, hogy dolgozik a vonaton utazó utasok számának megállapításán. Egy egészségügyi tisztviselő szerint mintegy 20 ember állapota viszonylag súlyos. Egy rendőrtiszt hozzáfűzte, hogy a sérültek között külföldi turisták is vannak.

Az AFP francia hírügynökség által közölt képek szerint a mozdonyok megrongálódtak, a pálya közelében könnyebben sérült utasok is láthatók.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

