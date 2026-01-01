  • Megjelenítés
Hiába jönnek a választások, a kormány áprilisban elkezdené készíteni a 2027-es költségvetést
Hiába jönnek a választások, a kormány áprilisban elkezdené készíteni a 2027-es költségvetést

Áprilisban tervezi az első egyeztetést a kormány a 2027-es költségvetés kapcsán – derül ki a kormány honlapjára feltöltött dokumentumból. Ez azért érdekes, mert tavasszal parlamenti választásokat tartanak, azonban úgy tűnik, hogy ennek ellenére elindulna a büdzsé korai tervezése.

Szerdán került fel a kormány honlapjára az idei első féléves jogalkotási munkaterv, melyben egyetlen téma szerepel:

áprilisban elkezdenék az egyeztetést a 2027-es költségvetésről.

Egyrészt a büdzsé megalapozásáról szóló törvényjavaslat, másrészt maga a költségvetési törvény előkészítése is elkezdődnek a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyeletével.

