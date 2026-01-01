  • Megjelenítés
Megmenekül több olasz tésztagyár Trump ultramagas vámjától
Megmenekül több olasz tésztagyár Trump ultramagas vámjától

Portfolio
Az Egyesült Államok az eredetileg tervezettnél jóval alacsonyabb pótvámot vet ki több olasz tésztagyártóra, miután felülvizsgálta a dömpingellenes eljárás eredményeit – közölte csütörtökön az olasz külügyminisztérium.

Washington még októberben jelentette be, hogy

13 olasz tésztagyártó cég termékeire 2026 januárjától 92 százalékos pótvámot vezetne be a legtöbb uniós termékre érvényes 15 százalékos alapvám mellett.

Az amerikai hatóságok két gyártót, a La Molisanát és a Garofalót azzal vádolták, hogy tisztességtelenül alacsony áron értékesítik termékeiket az Egyesült Államokban.

A most lezárult felülvizsgálat nyomán az amerikai kereskedelmi minisztérium jelentősen mérsékelte a tervezett terheket: a La Molisana esetében a pótvám 2,26 százalékra, a Garofaló esetében 13,98 százalékra csökken. A fennmaradó tizenegy gyártóra – amelyeket nem vizsgáltak egyenként – egységesen 9,09 százalékos vámot vetnek ki.

Az olasz külügyminisztérium szerint a vámok újraszámítása azt mutatja, hogy az amerikai hatóságok értékelik az olasz vállalatok együttműködési készségét az eljárás során. A tárca jelezte, hogy a felülvizsgálat teljes, hivatalos eredményét március 11-én hozzák nyilvánosságra, és a következő hetekben továbbra is támogatást nyújtanak az érintett cégeknek.

A tervezett tésztavámok belpolitikai kellemetlenséget okoztak Giorgia Meloni miniszterelnöknek is, aki abban bízott, hogy Donald Trump amerikai elnökhöz fűződő szoros kapcsolatai megóvják az olasz vállalatokat a szigorú kereskedelmi intézkedésektől.

Olaszország 2024-ben több mint 4 milliárd euró értékben exportált tésztát, amelyből az Egyesült Államokba irányuló kivitel közel 800 millió dollárt tett ki.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

