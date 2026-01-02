2026: A nagy reflációs meglepetés – amikor a pénzcsapok és a reálgazdaság találkoznak

2025 a krónikus bizonytalanság jegyében telt. A piacok és a gazdasági szereplők hónapról hónapra próbálták megfejteni az új irányokat, miközben a régi struktúrák repedeztek. Európa és Kína, a világgazdaság két óriása régóta húzódó, strukturális növekedési problémákkal küzdött, amelyre csak rátett egy lapáttal az eszkalálódó vámháborúk árnyéka.
Eközben a csendes-óceáni térségben tektonikus mozgások zajlottak: Japán évtizedek után kilépett a deflációs apátiából és az inflációs korszakba lépett, míg az Egyesült Államokban a narratíva drámai fordulatot vett. A "mindent elbíró amerikai fogyasztó" meséjét fokozatosan felváltotta egy új, brutális erejű hajtóerő: az óriási AI beruházási hullám, ami már nemcsak a szoftverekről, hanem a hardverről és az energiáról szólt.
Sokan óvatos kivárással tekintenek 2026-ra, de könnyen lehet, hogy 2026 valójában az ébredés éve lesz – egy olyan fordulaté, amit a piacok talán még nem realizáltak teljes mélységében. Bár az optimista forgatókönyvet természetesen jelentős kockázatok övezik, érdemes a felszín alá néznünk: a jelek ugyanis arra mutatnak, hogy egy szinkronizált fiskális lazítás és egy reálgazdasági beruházási boom készül, ami alapjaiban írhatja felül a várakozásokat.
