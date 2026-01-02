A norvégok gyakorlatilag csak elektromos autót vesznek

Tavaly Norvégiában az újonnan forgalomba helyezett személyautók szinte mindegyike tisztán elektromos meghajtású volt, derül ki a pénteken közzétett hivatalos adatokból. Ezzel az északi ország tovább erősítette globális vezető szerepét a benzin- és dízelüzemű járművek kivezetésében.

A Norvég Közúti Szövetség (OFV) adatai szerint

2025-ben az újonnan regisztrált autók 95,9 százaléka volt elektromos.

Decemberben ez az arány már közel 98 százalékra emelkedett. Az éves adat jelentős ugrást jelent a 2024-es 88,9 százalékhoz képest. Az év során rekordszámú, 179 549 új autót helyeztek forgalomba az országban, ami 40 százalékos növekedés az előző évhez képest.

Az eladási rangsort ötödik egymást követő évben a Tesla vezeti, 19,1 százalékos piaci részesedéssel. A második helyen a Volkswagen (13,3 százalék), a harmadikon a Volvo (7,8 százalék) áll.

A Tesla 27 621 autót értékesített Norvégiában 2025-ben, ami több, mint amennyit bármely más gyártó valaha egyetlen év alatt eladott az országban.

A márka sikerét nem törte meg az a fogyasztói ellenállás sem, amely Európa más részein Elon Musk politikai megnyilatkozásai miatt alakult ki.

A Kínában gyártott autók piaci részesedése 13,7 százalékra nőtt a 2024-es 10,4 százalékról. Ezt elsősorban a BYD erősödő jelenléte magyarázza: a kínai gyártó több mint a kétszeresére növelte norvégiai eladásait.

Az olajtermelő Norvégia gyors átállása éles ellentétben áll Európa nagy részével. Az Európai Unió a gyenge kereslet miatt múlt hónapban visszavonta a belső égésű motorok 2035-ös betiltására vonatkozó tervét, miközben Norvégia gyakorlatilag már most kiszorítja ezeket a járműveket az újautó-piacról.

