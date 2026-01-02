  • Megjelenítés
Brutális fizetést kap az EKB elnöke
Brutális fizetést kap az EKB elnöke

Portfolio
Az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde teljes javadalmazása mintegy 56 százalékkal magasabb a hivatalosan közzétett alapfizetésénél, derül ki a Financial Times elemzéséből - írta a Financial Times.

A pénzintézet vezetője 2024-ben összesen körülbelül 726 ezer eurót (279 millió forint) keresett a Financial Times számításai szerint, ami jelentősen meghaladja az EKB éves jelentésében feltüntetett 466 ezer eurós alapfizetést.

Ez azt jelenti, hogy Lagarde közel négyszer többet keres, mint az amerikai jegybank (Fed) elnöke, Jay Powell, akinek fizetését az amerikai szövetségi törvény szabályozza, és jelenleg 203 ezer dollárban (172 720 euró) maximalizálják.

Az elemzés rávilágít, hogy az EKB-nál továbbra is korlátozott a javadalmazások átláthatósága.

A központi bankra nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú szabályok, mint az EU-ban jegyzett vállalatokra, amelyeknek teljes és megbízható képet kell adniuk igazgatóik javadalmazásáról.

Többet keres, mint von der Leyen

Lagarde alapfizetése önmagában is az EU legjobban fizetett tisztviselőjévé teszi őt. Az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek az éves alapfizetése 21 százalékkal alacsonyabb.

Az alapfizetésen felül Lagarde becslések szerint 135 ezer euró értékű juttatást kap lakhatásra és egyéb célokra. Emellett körülbelül 125 ezer eurót keres a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) igazgatótanácsi tagjaként - ezt a pozíciót az EKB éves jelentése nem említi.

A Financial Times számításai szerint Lagarde nyolcéves EKB-elnöki megbízatása alatt összesen akár 6,5 millió eurós kifizetésre számíthat, ami évi mintegy 810 ezer eurónak felel meg.

2030-tól pedig várhatóan évi 178 ezer eurós nyugdíjat kap majd az EKB-tól.

Szakértők szerint a központi banki vezetők megfelelő javadalmazása fontos az intézményi függetlenség szempontjából, ugyanakkor az EKB vezetői fizetéseinek közzététele "meglehetősen gyenge minőségű", és több összetevőt jobban kellene nyilvánosságra hozni.

Címlapkép forrása: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

