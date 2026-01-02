Csökkentek a pálmaolaj-jegyzések

Csökkentek a malajziai pálmaolaj határidős jegyzései pénteken, 2026 első kereskedési napján, miután a befektetők feldolgozták a gyenge exportadatokat, és a decemberi termelési statisztikákat várták.

A Bursa Malaysia Derivatives tőzsdén a márciusi szállítású pálmaolaj-kontraktus ára 1,48 százalékkal, tonnánként 3990 ringgitre (984,70 dollárra) esett. A jegyzés heti szinten 2,42 százalékkal gyengült.

A malajziai pálmaolaj-export decemberben 5,2–5,8 százalékkal maradt el a novemberi szinttől az Intertek Testing Services és az AmSpec Agri Malaysia szerdán közzétett adatai szerint.

"A teljes havi malajziai pálmaolaj-export több mint 5 százalékkal esett vissza, miközben a piac a novemberi alacsony bázishoz képest érdemi növekedést várt" – mondta Anilkumar Bagani, a mumbai székhelyű Sunvin Group árupiaci elemzője. "A chicagói szójaolaj szerdai eladási hulláma szintén nyomást gyakorolt az árakra" – tette hozzá.

A pálmaolaj ára 2025-ben közel 9 százalékkal csökkent a geopolitikai bizonytalanságok és a vámokkal kapcsolatos aggodalmak miatt.

Indonézia januárra tonnánként 915,64 dolláros referenciaárat állapított meg a nyers pálmaolajra, a decemberi 926,14 dollár után.

A technikai elemzés szerint a pálmaolaj áttörheti a 4044 ringgites támaszszintet, és a 3964–4008 ringgites sávba süllyedhet.

