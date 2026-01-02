  • Megjelenítés
Felcsillant a remény Törökországban
Gazdaság

Felcsillant a remény Törökországban

Portfolio
Decemberben is zsugorodott a török feldolgozóipar, de az üzleti aktivitás visszaesésének üteme lassult, miközben a beszerzésimenedzser-index 12 havi csúcsra emelkedett.

Az S&P Global pénteken közzétett felmérése szerint ez volt zsinórban a második hónap, amikor javulás mutatkozott az ágazatban, még ha a termelés összességében továbbra is csökken is.

Az Isztambuli Iparkamara és az S&P Global által összeállított beszerzésimenedzser-index (PMI) decemberben 48,9 pontra emelkedett a novemberi 48 pontról, ami egyéves csúcsot jelent. A javulás főként annak köszönhető, hogy a termelés, az új megrendelések, a foglalkoztatás és a beszerzési aktivitás visszaesése mérséklődött.

Az 50 pont alatti PMI-érték továbbra is az összesített aktivitás csökkenésére utal.

Az új megrendelések 2024 márciusa óta a legkisebb mértékben estek vissza, és egyes vállalatok már a vásárlói kereslet élénküléséről számoltak be. A termelés szintén csökkent, de enyhébb ütemben, mint novemberben, míg a foglalkoztatás csak minimális mértékben mérséklődött.

Még több Gazdaság

Váratlan esés a brit lakáspiacon

Már látszik, hol és mikor eshet hó pénteken az országban

Lehetnek mozgások a forint árfolyamában

Az inputköltségek érezhetően emelkedtek a magasabb nyersanyagárak miatt, ami sok gyártót áremelésre késztetett. Andrew Harker, az S&P Global Market Intelligence gazdasági igazgatója ugyanakkor rámutatott, hogy bár az inflációs nyomás a novemberi mélyponthoz képest erősödött, a költségek és az eladási árak növekedési üteme még mindig jóval elmarad az elmúlt évek csúcsaitól.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Lehet még egyszer ilyen jó éve a forintnak? Tényleg áprilisban dől el a magyar deviza sorsa?
Hiába jönnek a választások, a kormány áprilisban elkezdené készíteni a 2027-es költségvetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility