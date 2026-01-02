Felcsillant a remény Törökországban

Decemberben is zsugorodott a török feldolgozóipar, de az üzleti aktivitás visszaesésének üteme lassult, miközben a beszerzésimenedzser-index 12 havi csúcsra emelkedett.

Az S&P Global pénteken közzétett felmérése szerint ez volt zsinórban a második hónap, amikor javulás mutatkozott az ágazatban, még ha a termelés összességében továbbra is csökken is.

Az Isztambuli Iparkamara és az S&P Global által összeállított beszerzésimenedzser-index (PMI) decemberben 48,9 pontra emelkedett a novemberi 48 pontról, ami egyéves csúcsot jelent. A javulás főként annak köszönhető, hogy a termelés, az új megrendelések, a foglalkoztatás és a beszerzési aktivitás visszaesése mérséklődött.

Az 50 pont alatti PMI-érték továbbra is az összesített aktivitás csökkenésére utal.

Az új megrendelések 2024 márciusa óta a legkisebb mértékben estek vissza, és egyes vállalatok már a vásárlói kereslet élénküléséről számoltak be. A termelés szintén csökkent, de enyhébb ütemben, mint novemberben, míg a foglalkoztatás csak minimális mértékben mérséklődött.

Az inputköltségek érezhetően emelkedtek a magasabb nyersanyagárak miatt, ami sok gyártót áremelésre késztetett. Andrew Harker, az S&P Global Market Intelligence gazdasági igazgatója ugyanakkor rámutatott, hogy bár az inflációs nyomás a novemberi mélyponthoz képest erősödött, a költségek és az eladási árak növekedési üteme még mindig jóval elmarad az elmúlt évek csúcsaitól.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images