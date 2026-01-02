Fontos megbeszélés vár Erdoganra

Recep Tayyip Erdogan hétfőn telefonon egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel az orosz–ukrán békefolyamatról és a gázai helyzetről.

Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken Isztambulban, újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy hétfőn telefonon egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel. Elmondása szerint a megbeszélés fő témái az orosz–ukrán béketeremtési folyamat és a gázai helyzet lesznek.

A török államfő azt is bejelentette, hogy Hakan Fidan külügyminiszter a következő napokban Párizsba utazik, ahol részt vesz az Ukrajnát támogató országokat tömörítő, úgynevezett "hajlandók koalíciója" találkozóján.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock