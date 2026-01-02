Hiába a békemegállapodás, a NOB nem enged Oroszországnak - Háborús híreink pénteken

A februári milánói–cortinai téli olimpián akkor sem képviselhetik hazájukat az orosz sportolók, ha addig békemegállapodás születik Ukrajnával – jelentette ki Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a Corriere della Sera pénteki interjújában.

A NOB első női elnöke elmondta: jelenleg semmi sem késztetné a bizottságot döntése felülvizsgálatára.

A határozat értelmében az orosz sportolók kizárólag egyéni, semleges státuszú indulóként vehetnek részt a februári játékokon.

A NOB Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után tiltotta ki Oroszországot és Fehéroroszországot az olimpiai mozgalomból. A szervezet szeptemberben döntött úgy, hogy az orosz és fehérorosz versenyzők Milánóban és Cortinában csak semleges sportolóként indulhatnak, nemzeti zászló és himnusz nélkül.

Coventry arról is beszélt, hogy a több városban rendezett olimpia – ahogyan Olaszország is teszi – a jövőben megszokottá válhat. A milánói–cortinai játékok tapasztalatai szerinte fontos mintául szolgálnak majd a későbbi rendezésekhez.

A téli olimpiát 2026. február 6. és 22. között tartják.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock