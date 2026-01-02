  • Megjelenítés
Hiába a békemegállapodás, a NOB nem enged Oroszországnak - Háborús híreink pénteken
Hiába a békemegállapodás, a NOB nem enged Oroszországnak - Háborús híreink pénteken

A februári milánói–cortinai téli olimpián akkor sem képviselhetik hazájukat az orosz sportolók, ha addig békemegállapodás születik Ukrajnával. Kiderült, hogy Kína tavaly 22 cseppfolyósított földgázszállítmányt vett át két olyan orosz exportprojektből, amelyeket az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciókkal sújt. Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken.
Szankciókkal sújtott szállítmányt vett át Kína az oroszoktól

Kína tavaly 22 cseppfolyósított földgázszállítmányt vett át két olyan orosz exportprojektből, amelyeket az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciókkal sújt – derül ki a Kpler és az LSEG hajókövetési adataiból.

Az ukrán-magyar határszakaszon 1392-en léptek be

Az ukrán-magyar határszakaszon 1392-en léptek be Magyarországra csütörtökön - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes.

Az érintetteknek ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Rossz hírt kapott Oroszország

A februári milánói–cortinai téli olimpián akkor sem képviselhetik hazájukat az orosz sportolók, ha addig békemegállapodás születik Ukrajnával – jelentette ki Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a Corriere della Sera pénteki interjújában.

A NOB első női elnöke elmondta: jelenleg semmi sem késztetné a bizottságot döntése felülvizsgálatára.

A határozat értelmében az orosz sportolók kizárólag egyéni, semleges státuszú indulóként vehetnek részt a februári játékokon.

A NOB Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után tiltotta ki Oroszországot és Fehéroroszországot az olimpiai mozgalomból. A szervezet szeptemberben döntött úgy, hogy az orosz és fehérorosz versenyzők Milánóban és Cortinában csak semleges sportolóként indulhatnak, nemzeti zászló és himnusz nélkül.

Coventry arról is beszélt, hogy a több városban rendezett olimpia – ahogyan Olaszország is teszi – a jövőben megszokottá válhat. A milánói–cortinai játékok tapasztalatai szerinte fontos mintául szolgálnak majd a későbbi rendezésekhez.

A téli olimpiát 2026. február 6. és 22. között tartják.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

