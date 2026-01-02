Lehetnek mozgások a forint árfolyamában

Bár a bankközi devizapiac zárva van, a forinttal lehet kereskedni a nemzetközi piacokon, így pénteken is lehetnek mozgások az árfolyamban. Az amerikai dollár gyengén kezdte 2026-ot, miután tavaly a legtöbb devizával szemben alulteljesített.

Az Egyesült Államok és más nagy gazdaságok közötti kamatkülönbség szűkülése tavaly rányomta a bélyegét a devizapiacokra. Ennek következtében a legtöbb valuta jelentősen erősödött a dollárral szemben, a japán jen azonban kivételnek bizonyult. Az amerikai költségvetési hiánnyal kapcsolatos aggodalmak, a globális kereskedelmi feszültségek és a Federal Reserve függetlenségével szembeni félelmek szintén nyomták a dollárt.

Ezek a kockázatok várhatóan 2026-ban is velünk maradnak.

Az euró 1,1752 dolláron állt az év első kereskedési napján, miután tavaly 13,5 százalékkal erősödött.

Az euró a forinttal szemben a 384,3-as szinten áll, a dollár árfolyama 327,3.

A jövő héten érkező amerikai munkaerőpiaci adatok támpontot adhatnak a Federal Reserve idei kamatpályájához. Az év elején a figyelem arra is irányul, hogy Donald Trump amerikai elnök kit jelöl a Fed következő elnökének, mivel Jerome Powell mandátuma májusban lejár.

A befektetők arra számítanak, hogy Trump jelöltje galamblelkűbb lesz, és a kamatcsökkentést fogja előnyben részesíteni. Az elnök korábban többször bírálta Powellt, amiért szerinte nem csökkentette elég gyorsan és elég mélyen az irányadó kamatot.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images