Nagy a baj: Európa gyakorlatilag
Gazdaság

Nagy a baj: Európa gyakorlatilag "elvesztette az internetet"

Portfolio
Európa annyira lemaradt az USA mögött a digitális infrastruktúra terén, hogy gyakorlatilag "elvesztette az internetet" - figyelmeztetett a belga kiberbiztonsági központ vezetője - közölte a Financial Times.
Miguel De Bruycker, a Belga Kiberbiztonsági Központ (CCB) igazgatója a Financial Times-nak nyilatkozva kijelentette, hogy "jelenleg lehetetlen" az adatokat teljes mértékben Európában tárolni, mivel az amerikai vállalatok uralják a digitális infrastruktúrát.

Elvesztettük az egész felhőt. Elvesztettük az internetet, legyünk őszinték

- mondta De Bruycker. "Ha azt akarom, hogy az információim 100 százalékban az EU-ban legyenek... csak álmodozhatunk erről. Ez egy olyan célkitűzés, ami nem reális."

A belga szakember figyelmeztetett, hogy Európa kibervédelme nagyrészt amerikai magánvállalatok együttműködésén múlik. "A kibertérben minden kereskedelmi jellegű. Minden magántulajdonban van" - magyarázta.

Ez a függőség De Bruycker szerint nem jelent "hatalmas biztonsági problémát" az EU számára, azonban Európa lemarad a kulcsfontosságú új technológiákról, amelyeket az USA és más országok vezetnek be. Ezek közé tartozik a felhőalapú számítástechnika és a mesterséges intelligencia - mindkettő létfontosságú az európai országok kibertámadások elleni védelméhez.

Saját képességek kellenek

Az igazgató szerint Európának saját képességeket kell kiépítenie az innováció és a biztonság megerősítése érdekében, hozzátéve, hogy az olyan jogszabályok, mint az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvénye, "blokkolják" az innovációt.

De Bruycker javasolta, hogy

az EU-kormányok támogassák a magánkezdeményezéseket olyan területeken, mint a felhőalapú számítástechnika vagy a digitális azonosítási technológiák.

Ez hasonló lehetne ahhoz, amikor az európai országok közösen hozták létre az Airbus repülőgépgyártót: "Mindenki támogatta az Airbus kezdeményezéseket évtizedekkel ezelőtt. Ugyanilyen kezdeményezésre van szükségünk EU-szinten a kibertérben is."

Az EU-országok aggódnak az amerikai technológiai cégektől való függőségük miatt, és egyre többen sürgetik Európa "technológiai szuverenitásának" növelését. De Bruycker szerint ezek a viták gyakran "vallásosak" és nem elég fókuszáltak. "Azt hiszem, EU-szinten világosan meg kellene határoznunk, mit jelent számunkra a szuverenitás a digitális területen" - mondta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

