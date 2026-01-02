Nagy a baj: Európa gyakorlatilag "elvesztette az internetet"

Miguel De Bruycker, a Belga Kiberbiztonsági Központ (CCB) igazgatója a Financial Times-nak nyilatkozva kijelentette, hogy "jelenleg lehetetlen" az adatokat teljes mértékben Európában tárolni, mivel az amerikai vállalatok uralják a digitális infrastruktúrát.
Elvesztettük az egész felhőt. Elvesztettük az internetet, legyünk őszinték
- mondta De Bruycker. "Ha azt akarom, hogy az információim 100 százalékban az EU-ban legyenek... csak álmodozhatunk erről. Ez egy olyan célkitűzés, ami nem reális."
A belga szakember figyelmeztetett, hogy Európa kibervédelme nagyrészt amerikai magánvállalatok együttműködésén múlik. "A kibertérben minden kereskedelmi jellegű. Minden magántulajdonban van" - magyarázta.
Ez a függőség De Bruycker szerint nem jelent "hatalmas biztonsági problémát" az EU számára, azonban Európa lemarad a kulcsfontosságú új technológiákról, amelyeket az USA és más országok vezetnek be. Ezek közé tartozik a felhőalapú számítástechnika és a mesterséges intelligencia - mindkettő létfontosságú az európai országok kibertámadások elleni védelméhez.
Saját képességek kellenek
Az igazgató szerint Európának saját képességeket kell kiépítenie az innováció és a biztonság megerősítése érdekében, hozzátéve, hogy az olyan jogszabályok, mint az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvénye, "blokkolják" az innovációt.
De Bruycker javasolta, hogy
az EU-kormányok támogassák a magánkezdeményezéseket olyan területeken, mint a felhőalapú számítástechnika vagy a digitális azonosítási technológiák.
Ez hasonló lehetne ahhoz, amikor az európai országok közösen hozták létre az Airbus repülőgépgyártót: "Mindenki támogatta az Airbus kezdeményezéseket évtizedekkel ezelőtt. Ugyanilyen kezdeményezésre van szükségünk EU-szinten a kibertérben is."
Az EU-országok aggódnak az amerikai technológiai cégektől való függőségük miatt, és egyre többen sürgetik Európa "technológiai szuverenitásának" növelését. De Bruycker szerint ezek a viták gyakran "vallásosak" és nem elég fókuszáltak. "Azt hiszem, EU-szinten világosan meg kellene határoznunk, mit jelent számunkra a szuverenitás a digitális területen" - mondta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Napelem a tetőn, akkumulátor a garázsban: így válhat kézzelfoghatóvá az energiaátmenet
Veres Zsoltot, a Schneider Electric országigazgatóját kérdeztük.
Ijesztő előrejelzés érkezett Németországból
Tartós lehet a gyenge kereslet.
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Következő Signature befektetői klubunkon kiderül. Most érdemes regisztrálni!
Már látszik, hol és mikor eshet hó pénteken az országban
A hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul.
A kockázati tőkebefektetők már csak az AI-sztorikban látják a potenciált
A startupokat is felforgatta a mesterséges intelligencia.
Lehet még egyszer ilyen jó éve a forintnak? Tényleg áprilisban dől el a magyar deviza sorsa?
Mi határozhatja meg az árfolyamot 2026-ban?
Mibe fektessünk 2026-ban?
Jöjjenek a konkrét befektetési ötletek!
Svájci tűzvész 40 halottal: érkeznek a szemtanúk beszámolói a tragédiáról
Függönyökkal takaróztak a szabadban ragadt emberek.
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Pfizer Inc. - elemzés
Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető
Mire számíthatnak Zsiday Viktor alapjának befektetői? Válaszolnak a portfóliókezelők
Zsiday Viktor idén felhagyott az aktív portfóliókezeléssel, de ezentúl is segíti a HOLD portfóliókezelési tevékenységét. Viktor bő 100 milliárd forintos alapja, a Citadella Abszolút Ho
Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on
Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefoglalóké (mi is írtunk sokat, a következő napokban jönnek... The post Nyugdíjasok, Trump, Japán
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?