Nagy változás jön a belvárosban!

Az Egészséges utcák program pályázati eredményhirdetésével Erzsébetváros nagyot nyert. A kerület négy beadott utcafejlesztési tervéből három kapott támogatást, összesen mintegy 2,5 milliárd forint vissza nem térítendő forrásból - ismertette Niedermüller Péter Facebook-oldalán.

A Dembinszky utca esetében már jóváhagyott kiviteli tervek állnak rendelkezésre, így ha minden a tervek szerint halad, 2026 tavaszán megkezdődhetnek a munkálatok, az utca pedig akár 2026 végére elkészülhet.

A fejlesztés fő elemei:

A másik nyertes projekt a Wesselényi utca Középső-Erzsébetvárosra eső szakaszát érinti. A beruházás legjobb esetben 2027 első felében indulhat, az átadás pedig 2027 végén, legkésőbb 2028 elején történhet meg.

A tervezett változások:

759 négyzetméter új zöldfelület

48 darab talajkapcsolatos fa

új, akadálymentes járdák

megújuló úttest

új gyalogátkelők a Rózsa, Szövetség és Vörösmarty utcáknál

egyirányú kerékpársáv

új padok, kerékpártámaszok, ivókutak és hulladékgyűjtők.

A harmadik fejlesztés a Dohány utca Rottenbiller és Hársfa utca közötti szakaszát érinti. A „faltól falig” megújulás a tervek szerint 2028 végére valósulhat meg.

A megújuló Dohány utca elemei:

452 négyzetméter új zöldfelület

35 darab talajkapcsolatos fa

új burkolatú, akadálymentes járdák

megújuló úttest

új gyalogátkelők a Rózsa, Szövetség, Alsó erdősor és Izabella utcáknál

egyirányú kerékpársáv

új padok, kerékpártámaszok és ivókutak.

