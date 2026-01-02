  • Megjelenítés
Nagy változás jön a belvárosban!
Gazdaság

Nagy változás jön a belvárosban!

Portfolio
Az Egészséges utcák program pályázati eredményhirdetésével Erzsébetváros nagyot nyert. A kerület négy beadott utcafejlesztési tervéből három kapott támogatást, összesen mintegy 2,5 milliárd forint vissza nem térítendő forrásból - ismertette Niedermüller Péter Facebook-oldalán.

A Dembinszky utca esetében már jóváhagyott kiviteli tervek állnak rendelkezésre, így ha minden a tervek szerint halad, 2026 tavaszán megkezdődhetnek a munkálatok, az utca pedig akár 2026 végére elkészülhet.

A fejlesztés fő elemei:

A másik nyertes projekt a Wesselényi utca Középső-Erzsébetvárosra eső szakaszát érinti. A beruházás legjobb esetben 2027 első felében indulhat, az átadás pedig 2027 végén, legkésőbb 2028 elején történhet meg.

A tervezett változások:

  • 759 négyzetméter új zöldfelület

  • 48 darab talajkapcsolatos fa

  • új, akadálymentes járdák

  • megújuló úttest

  • új gyalogátkelők a Rózsa, Szövetség és Vörösmarty utcáknál

  • egyirányú kerékpársáv

  • új padok, kerékpártámaszok, ivókutak és hulladékgyűjtők.

A harmadik fejlesztés a Dohány utca Rottenbiller és Hársfa utca közötti szakaszát érinti. A „faltól falig” megújulás a tervek szerint 2028 végére valósulhat meg.

A megújuló Dohány utca elemei:

  • 452 négyzetméter új zöldfelület

  • 35 darab talajkapcsolatos fa

  • új burkolatú, akadálymentes járdák

  • megújuló úttest

  • új gyalogátkelők a Rózsa, Szövetség, Alsó erdősor és Izabella utcáknál

  • egyirányú kerékpársáv

  • új padok, kerékpártámaszok és ivókutak.

