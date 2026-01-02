  • Megjelenítés
Óriási bejelentést tett a Lidl
Óriási bejelentést tett a Lidl

Portfolio
A Lidl brit leányvállalata szerint a karácsonyi időszakban 10 százalékkal nőtt a forgalom az előző évhez képest: a december 24-ig tartó négy hét árbevétele meghaladta az 1,1 milliárd fontot, ami nagyjából 550 milliárd forintnak felel meg.

A jelenleg hatodik legnagyobb brit élelmiszerlánc üzleteiben ebben az időszakban csaknem 51 millió vásárló fordult meg, ami 8 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A legnépszerűbb termékek közé a sajtok, a különleges ízesítésű chipszek – például a sült camembert- és a csípősméz-ízű változatok –, valamint a szezonális zöldségek és gyümölcsök tartoztak.

A Lidl több mint két éve a legdinamikusabban bővülő brit szupermarketlánc, elsősorban az új üzletek nyitásának köszönhetően.

Novemberben nyitották meg az ezredik boltjukat az Egyesült Királyságban.

Ryan McDonnell, a vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy rekordokat döntő karácsonyi szezont zártak, mivel országszerte egyre több vásárlót tudtak elérni. Hozzátette, hogy a jövőben tovább bővítik üzlethálózatukat, növelik a brit termékek arányát.

