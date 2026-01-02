  • Megjelenítés
Váratlan esés a brit lakáspiacon
Váratlan esés a brit lakáspiacon

Decemberben váratlanul 0,4 százalékkal estek a brit lakásárak a Nationwide Building Society friss adatai szerint.
A brit lakásárak decemberben váratlanul 0,4 százalékkal csökkentek a Nationwide Building Society jelzáloghitelező pénteken közzétett adatai alapján.

Ennek eredményeként 2025-ben az átlagos lakásárak mindössze 0,6 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbi szintnél, ami 2024 áprilisa óta a legvisszafogottabb éves áremelkedés.

Ezzel szemben a Reuters által megkérdezett közgazdászok 0,1 százalékos havi növekedésre és 1,2 százalékos éves drágulásra számítottak.

Forrás: Reuters

