Balesetek az M1-esen és az M51-esen: kilométeres torlódások alakultak ki

Több baleset is lassítja a közlekedést péntek délelőtt: az M1-es autópályán Biatorbágy térségében két helyszínen is ütköztek járművek, ami az M0-s autóútra is átterjedő torlódásokat okoz, miközben az M51-es autóúton, az M5-ös felé vezető felhajtónál is baleset nehezíti a forgalmat, írja az Utinform.

Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében, a terelésben, a 23-as km-nél korábban két gépjármű összeütközött. a forgalom mindkét sávban megindult . A baleset kihat az M0-s autóút forgalmára, ahol 3 km-en torlódnak a gépjárművek.

Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében, a 25-ös km-nél, két személygépjármű összeütközött. A forgalom a külső sávban halad. A torlódás 6-7 km.

Az M51-es autóút végcsomópontjában, a főváros felé vezető oldalon, az M5-ös autópályára tartó felhajtóágon baleset történt. A forgalom megindult. A helyszínelés útszűkület mellett folytatódik.

