Hamarosan nagy változás jöhet ennél a magyar tónál

A szombat reggeli mérések szerint a Velencei-tó egyes nyílt vízfelületein mindössze két három centiméter vastag jég alakult ki, míg a kikötőkben, öblökben és védett part menti szakaszokon három három és fél centiméteres a jégréteg vastagsága.
A Gárdony környékén több helyen kásás víz látható, a tó közepe pedig még nem fagyott be teljesen. A jég ugyan elbírja a madarakat, de az emberek és a kutyák számára veszélyes, beszakadás esetén pillanatok alatt jeges vízbe lehet kerülni.
A következő napokban tartósan fagyos idő várható, ami növelheti a jég vastagságát és teherbírását,
jelenleg azonban nemcsak kockázatos, hanem kifejezetten tilos is a tó jegére lépni,
erre figyelmeztető táblák hívják fel a figyelmet a part mentén.
Az Országos Vízjelző Szolgálat adatai szerint a tó felszínén összefüggő jég található, a víz hőmérséklete egy fok alatt van, a vízállás pedig alacsony, 73 centiméter, ami jelentősen elmarad a korábbi minimumértékektől.
Címlapkép forrása: Tom Werner via Getty Images
