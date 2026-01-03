Hamarosan nagy változás jöhet ennél a magyar tónál

Vékony, helyenként kásás jég borítja a Velencei-tavat, amely egyelőre sem sportolásra, sem sétára nem alkalmas, a hatóságok pedig továbbra is óvatosságra és tiltás betartására figyelmeztetnek, írja az Időkép.

A szombat reggeli mérések szerint a Velencei-tó egyes nyílt vízfelületein mindössze két három centiméter vastag jég alakult ki, míg a kikötőkben, öblökben és védett part menti szakaszokon három három és fél centiméteres a jégréteg vastagsága.

A Gárdony környékén több helyen kásás víz látható, a tó közepe pedig még nem fagyott be teljesen. A jég ugyan elbírja a madarakat, de az emberek és a kutyák számára veszélyes, beszakadás esetén pillanatok alatt jeges vízbe lehet kerülni.

A következő napokban tartósan fagyos idő várható, ami növelheti a jég vastagságát és teherbírását,

jelenleg azonban nemcsak kockázatos, hanem kifejezetten tilos is a tó jegére lépni,

erre figyelmeztető táblák hívják fel a figyelmet a part mentén.

Az Országos Vízjelző Szolgálat adatai szerint a tó felszínén összefüggő jég található, a víz hőmérséklete egy fok alatt van, a vízállás pedig alacsony, 73 centiméter, ami jelentősen elmarad a korábbi minimumértékektől.

Címlapkép forrása: Tom Werner via Getty Images