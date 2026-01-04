Európa felébredt: 2026 a fordulat éve lehet a gazdaságban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Fokozatos élénkülésben Európa gazdasága

A 2024-es gyenge teljesítmény (mindössze 0,8 százalékos bővülés) után az euróövezet növekedése 2025-ben 1,5, majd 2026-ban és 2027-ben egyaránt 1,6 százalékra gyorsulhat. A GDP-bővülés az amerikai vámok okozta 2025-ös ingadozások után várhatóan stabilizálódik, és kevésbé függ majd olyan rendkívüli tényezőktől, mint Írország kivételes, 2025-ös teljesítménye.

A BNP Paribas elemzői szerint 2026-ban az eurózóna növekedését a kontinens legnagyobb gazdaságai dinamizálják majd, elsősorban a beruházásokon keresztül.

Ezek részben közberuházások (például a német infrastrukturális fejlesztések és az európai újrafegyverkezési programok), részben pedig magánberuházások lesznek, amelyeket a mesterséges intelligenciába és a digitális infrastruktúrába irányuló erős kereslet élénkít.

Az elemzők szerint Európa gazdasági dinamizálódásáért Németország tehet a legtöbbet, amely három év után lábalna ki a recesszióból. Mivel Németország gazdasági súlya a legnagyobb az eurózónán belül, ha a kontinens legnagyobb gazdasága végre érdemi növekedést mutatna, az az összesített európai növekedési adatokban is azonnal érezhető emelkedést okozna. Az euróövezet gazdasági bővülését 2025-ben Franciaország és Spanyolország is segítette - előbbi egy kifejezetten erős harmadik negyedévvel és fellendülést jelző dinamikával, utóbbi pedig már évek óta 3 százalék körüli éves GDP-növekedéssel -, a két ország tartalékai pedig a következő években is támaszt adhatnak a régiónak.

A növekedési összképet a viszonylag kis súllyal rendelkező országok egészítik ki, amelyek a Nemzetközi Valutaalap (IMF) őszi előrejelzései alapján 2026-ban 0,8 és 3,9 százalék közötti növekedést produkálhatnak. A jelenleg aktuális becslések alapján nem várható az általában Írországra jellemző 5 százalékot meghaladó növekedés (a szigetország GDP-je 2025-ben 9 százalékot is meghaladó mértékben nőhetett az IMF szerint), az éllovasok így Málta, Lengyelország és Litvánia lehetnek 3,9, 3,1, illetve 2,9 százalékos bővüléssel. A régió gazdasági ellenállóságát azonban nem is a rekorderek, hanem a sereghajtók várt növekedése fogja mutatni: a korábbi évek recessziói után ugyanis az IMF szerint 2025-ben és 2026-ban egyaránt növekedésnek örülhet az unió összes tagállama. Bár az előrejelzések pontos mértékében számottevő eltérés tapasztalható (2026-ra az IMF 1,2, a BNP Paribas 1,6, a svájci székhelyű UBS Bank pedig 1,1 százalékos reál GDP-növekedést vár az eurózónában), jelzésértékű, hogy az elmúlt hónapokban a legtöbb elemzőház pozitívabban látja a gazdasági kilátásokat.

Nem várható érdemi változás a finanszírozási feltételekben

A háztartások vásárlóereje 2026-ban várhatóan szerényebben nő, mint 2025-ben, és a bérdinamika lassulása miatt a reál keresetek emelkedése 2 százalék alatt marad. A fogyasztás ugyanakkor felülmúlhatja az előrejelzéseket, összhangban a csúcsáról fokozatosan csökkenő megtakarítási rátával és a továbbra is ellenálló munkaerőpiaccal.

A lakáscélú jelzáloghitelek átlagos kamata - amely 2025 februárja és szeptembere között stabil maradt - 2026-ban is jórészt változatlanul, 3,3 százalék körül alakulhat. A hitelköltségek csökkenése eddig erőteljes ösztönzője volt az új lakáshitelek felvételének, a kamatszint stabilizálódása azonban arra utal, hogy a bővülés az előttünk álló hónapokban várhatóan lassul. A fogyasztási hitelek átlagos kamata történelmi összevetésben továbbra is magas marad, rövid távon pedig nem valószínű érdemi mérséklődés.

A vállalati beruházási hitelek volumene 2025 júniusa óta lényegében stabil. A kamatszintek 2024 novembere óta alig változtak: az öt évnél hosszabb futamidejű hitelek átlagos kamata körülbelül 3,6 százalék, ami önmagában nem jelent korlátot a beruházási döntések számára. A vállalatok inkább a kedvezőtlen növekedési kilátásoktól, illetve az egyszerre gyenge és bizonytalan kereslettől tartanak.

A munkanélküliség a dél-európai országokban várhatóan tovább csökken, míg Németországban és Franciaországban inkább stabilizálódik. Az euróövezeti munkanélküliségi ráta így nagyjából 6 százalékig mérséklődhet. Az egyes ágazatok közötti dinamika azonban vegyes marad:

az erősödő kínai konkurencia és a kereskedelmi háború miatt szűkülő amerikai piacok csökkentik az ipari foglalkoztatást, ugyanakkor a digitális és technológiai szektorban várható munkahelyteremtés bőven ellensúlyozhatja ezt a visszaesést.

Tartós marad a jelenlegi infláció és kamatszint

Az infláció 2026-ban várhatóan a 2 százalékos cél alá süllyed. A bérnövekedés további lassulása teret nyit a szolgáltatási infláció határozottabb mérséklődésének, Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke azonban 2025 decemberében figyelmeztetett, a folyamat meglepően lassan zajlik, ami fenntartja az árnyomást a szektorban. Az áruk esetében ezzel ellentétes dinamika figyelhető meg, a mérséklődő energiaárak, az erősödő euró és a növekvő mennyiségű kínai import ugyanis korlátozzák a termékek árának emelkedését. Az Európai Központi Bank (EKB) friss előrejelzései szerint az infláció a következő két évben enyhén az árstabilitási célt jelentő 2 százalékos szint alatt alakulhat, 2028-ban pedig 2 százalékra gyorsulhat.

Az EKB várhatóan 2026-ban és 2027 első felében is a jelenlegi szinten tartja irányadó kamatait, ami összességében mintegy kétéves kamatstabilitást jelentene. További kamatcsökkentés sem kizárt, ha az infláció tartósan és jelentősen a 2 százalékos cél alá esik, Isabel Schnabel igazgatósági tanácstag tavaly december eleji kijelentése szerint azonban egyelőre az emelés a valószínűbb lépés. Ezt igazolják a BNP előrejelzései is, amelyek szerint az infláció cél alatti szintje feltehetően átmeneti lesz. A 2026-ban erősödő gazdasági aktivitás várhatóan ismét erősíti a fogyasztói árak emelkedését, így 2027 második felében két, egyenként 25 bázispontos kamatemelés válhat indokolttá.

Két területről azért jöhet probléma

A tagállami költségvetéseket tekintve kontinentális átrendeződés zajlik: míg a korábban rendszeresen felelőtlenül költekező mediterrán országok éppen kiigazítási ciklusban vannak, addig Németország éppen most kezdett kormányzati gazdaságélénkítésbe.

A német államháztartási hiány növekedése, valamint a francia, olasz és spanyol költségvetési pozíciók várt javulása eredőjeként 2026-ban az euróövezeti költségvetési összesített egyenlege enyhén romolhat, a GDP 3,3 százalékát kitevő hiányt eredményezve (2025-ben 3,2 százalék volt az euróövezet összesített GDP-arányos költségvetési hiánya). A kamatkiadások a négy legnagyobb euróövezeti országban várhatóan emelkednek, a terheket ugyanakkor mérsékelni fogja az államkötvény-állomány magas átlagos hátralévő futamideje.

A költségvetési egyenlegek mellett a másik kockázatokkal terhelt terület a külkereskedelem.

Az euróövezet exportteljesítménye 2025-ben érezhetően visszaesett, a BNP elemzői szerint pedig feltehetően a jövőben is korlátokba ütközik a gyenge jüan által támogatott kínai verseny és a kereskedelmi háború miatt.

Az euróövezet Ázsiába irányuló kivitele 2025 első kilenc hónapjában számottevően visszaesett (-12,6 százalék 2024 októberéhez viszonyítva), amit az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem növekedése (+5,6 százalék ugyanezen időszakban) sem tudott teljesen ellensúlyozni. Ezzel párhuzamosan viszont kedvező fejleményt jelent, hogy az euróövezet és a közép-európai országok közötti kereskedelem egyre intenzívebbé válik, mivel ezek az országok iparilag felzárkóznak és szerepük nő az európai értékláncokban. Ezek a szinergiák várhatóan 2026-ban és azt követően is tovább erősödnek és némileg enyhítik a fejlett régió vállalataira nehezedő nyomást - zárják elemzésüket a BNP szakértői.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images