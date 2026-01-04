Havazás: megérkezett a Katasztrófavédelem figyelmeztetése

Dóka Imre, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében kiemelte: a meteorológiai előrejelzések szerint a hét elejétől hideg, télies időjárás várható, országosan havazásra, helyenként ónos esőre lehet számítani. A Bakonyban a megélénkülő szél miatt a jövő hét elején a hóátfúvás sem kizárt.
A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok
- tette hozzá a tűzoltó őrnagy.
A várható keményebb téli időjárásról és annak lehetséges következményeiről ebben a cikkünkben írtunk:
Fontosnak nevezte azt is, hogy az autósok indulás előtt győződjenek meg járművük műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről. A szokásosnál tankoljanak több üzemanyagot, készüljenek úgy, hogy az elakadás esetén is elegendő legyen.
Nélkülözhetetlen továbbá egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba bekészíteni némi élelmiszert, italt, egy pluszkabátot és egy takarót is - sorolta a helyettes szóvivő.
Dóka Imre azt kérte, hogy a téli időjárással kapcsolatban mindenki kísérje figyelemmel a hatóságok közleményeit.
Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a http://met.hu, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján, a http://utinform.hu címen olvashatók információk - írta, és azt javasolta, hogy a közlekedők használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ).
Címlapképünk illusztráció. Forrása: MTI/EPA/Szymon Pulcyn
